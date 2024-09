Praias de Pernambuco: Estado promete mais de R$ 200 milhões em investimentos nas rodovias de acesso ao litoral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O governo de Pernambuco planeja investir, em breve, R$ 238 milhões na recuperação da malha rodoviária de acesso ao Litoral do Estado. A degradação das estradas litorâneas foi tema de reportagem do Jornal do Commercio, publicada no domingo (8/9), e voltou a ser discutida durante debate na Rádio Jornal nesta quinta-feira (12).

Durante a discussão, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), Diogo Bezerra, informou que o Estado vai anunciar a requalificação de rodovias fundamentais para o acesso às praias, principalmente do Litoral Sul, que é a região com as estradas mais comprometidas.

Diogo Bezerra não deu muitos detalhes, mas informou que, entre as prioridades, estão a PE-009 (acesso à Praia de Porto de Galinhas), PE-051 (acesso à Praia de Serrambi) e PE-072 (acesso à Praia de Carneiros). Outra rodovia prevista seria a PE-096, na Mata Sul, que faz a conexão da PE-060, no município de Barreiros, até a BR-101, em Palmares.

“É importante destacar que, em 20 meses, a gestão da governadora Raquel Lyra já requalificou 421,42 quilômetros de rodovias e promoveu melhorias em outros 735,21 quilômetros, o que totalizam 1.156 quilômetros de estradas recuperadas. Somente em 2024, estamos investindo R$ 1,5 bilhão em obras de restauração, duplicação, triplicação e sinalização da malha rodoviária”, afirmou Diogo Bezerra.

Além desse novo pacote de obras, o secretário também voltou a destacar o investimento de R$ 75 milhões que o governo do Estado estará fazendo na PE-060, rodovia que é o eixo principal de transporte para a região, onde estão as praias mais famosas de Pernambuco, como Porto de Galinhas (Ipojuca) e Carneiros (Tamandaré).

Secretário de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi), Diogo Bezerra, e o presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens de Pernambuco (ABAV/PE), Marcos Teixeira, participaram do debate na Rádio Jornal - JAILTON JR./JC IMAGEM

“Embora não esteja prevista a duplicação da PE-060, a requalificação que vamos fazer na rodovia resultará em mais segurança viária para quem trafega por ela. A obra contempla os serviços de drenagem - que evitarão pontos de alagamento na rodovia -, pavimentação, sinalização horizontal, vertical e turística”, explicou o secretário.

A PE-060 terá 85 km recuperados, entre a bifurcação com a BR-101, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, e a divisa com o Estado de Alagoas. A estimativa é de que as obras comecem ainda em outubro.

COBRANÇA POR VIAS PEDAGIADAS E COM MAIS QUALIDADE

Presente ao debate da Rádio Jornal, Marcos Teixeira, presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens de Pernambuco (ABAV/PE), fez cobranças sobre a melhoria da malha rodoviária, lembrando que a degradação das estradas - principalmente do Litoral Sul - tem comprometido a imagem turística do Estado.

As matérias alertam que o turista que for curtir o verão no Litoral de Pernambuco terá que ter muita atenção, prudência e espírito tranquilo para colocar o pé na areia. Isso porque, como já tem sido historicamente comum, os caminhos para as praias do Estado seguem perigosos. Na foto, a PE-072, no acesso à Praia de Carneiros - JAILTON JR./JC IMAGEM Na foto, a PE-051, no acesso à Praia de Serrambi. - JAILTON JR./JC IMAGEM As matérias alertam que o turista que for curtir o verão no Litoral de Pernambuco terá que ter muita atenção, prudência e espírito tranquilo para colocar o pé na areia. Isso porque, como já tem sido historicamente comum, os caminhos para as praias do Estado seguem perigosos. Na foto, a PE-009, em Porto de Galinhas. - JAILTON JR./JC IMAGEM

“O turista, infelizmente, fica impressionado com a destruição das rodovias. É lamentável. Nós que trabalhamos com turismo temos tido um grande aumento das despesas com manutenção dos veículos, por exemplo. Acredito que está mais do que na hora de Pernambuco adotar o pedágio em diversas rodovias para o Litoral Sul, por exemplo”, afirmou.

Marcos Teixeira, entretanto, ponderou que o Estado também precisa melhorar a qualidade das rodovias pedagiadas que levam ao Litoral Sul, numa referência direta à Rota do Atlântico. “Pagamos caro e é uma rota que vive em obras, com muitos desníveis e problemas. Não é equivalente ao pedágio cobrado. Eu gasto, por exemplo, R$ 35 mil com tarifas de pedágio por mês. É muito custo para a infraestrutura disponibilizada”, informou.

REPORTAGEM MOSTROU A SITUAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA DE ACESSO AO LITORAL DE PERNAMBUCO

O JC publicou uma ampla reportagem sobre a degradação das estradas que levam ao litoral pernambucano - tanto o Litoral Sul quanto o Litoral Norte. As matérias alertam que o turista que for curtir o verão no Litoral de Pernambuco terá que ter muita atenção, prudência e espírito tranquilo para colocar o pé na areia. Isso porque, como já tem sido historicamente comum, os caminhos para as praias do Estado seguem perigosos.

Para o Litoral Norte um pouco menos, mas para o Litoral Sul extremamente comprometidos. O JC mostrou que, com poucas exceções, as estradas estão ruins, esburacadas, sem acostamento, sinalização vertical ou horizontal. E que, à noite, são ainda mais perigosas. O objetivo foi ajudar os motoristas e passageiros a traçar suas rotas.