Uber e 99 Moto: Médica morre em colisão de aplicativo de moto. Vítima era passageira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A morte da passageira evidencia a fragilidade do uso de motos para o transporte de pessoas, ainda mais com poucas exigências feitas pelas plataformas

A explosão dos aplicativos de transporte com motos, como Uber e 99 Moto, voltou a provocar a morte de passageiros do serviço, que está em operação em mais de 4 mil cidades brasileiras - entre elas quase a totalidade das capitais. Uma médica residente em pediatria, de 28 anos, morreu após colisão entre a moto de aplicativo em que viajava como passageira e um carro, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A colisão aconteceu no início da manhã de sábado (14/12), no cruzamento da Avenida Pedro Jordão com a Rua Francisca Lira Florêncio, no bairro de Maurício de Nassau, e provocou a morte da médica Ana Luiza Alves de Sá, que tinha 28 anos. A vítima fazia residência no Hospital Mestre Vitalino, uma das maiores unidades de saúde da cidade, e voltava para casa após encerrar um plantão.

Segundo informações de testemunhas da colisão, o motoqueiro que transportava a médica não teria tido culpa, sendo surpreendido pelo condutor do automóvel que avançou o semáforo instalado no cruzamento. Mas a morte da passageira evidencia a fragilidade do uso de motocicletas para o transporte de passageiros, ainda mais com pouquíssimas exigências feitas pelas plataformas e, mesmo assim, autorizadas pelos prefeitos das cidades onde operam.

A médica chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ana Luiza tinha casado recentemente, também com um médico. A Polícia Civil de Pernambuco informou que a colisão está sendo investigada. O motoqueiro teria ficado ferido, mas sem risco de morte. Já o condutor do carro não teria se machucado.

MAIS UM FIM DE SEMANA COM MUITOS ATENDIMENTOS DO SAMU A OCUPANTES DE MOTOCICLETAS

Médica pediatra Ana Luiza Alves de Sá morreu após colisão de aplicativo de moto em Caruaru. Vítima era passageira - Reprodução

A Região Metropolitana do Recife teve mais um fim de semana de muitos atendimentos a ocupantes de motocicletas. Segundo balanço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), foram 163 atendimentos em praticamente três dias, considerando o período entre às 19h da sexta-feira (13/12) e às 6h desta segunda-feira (16).

No fim de semana anterior, mais uma vez o SAMU enviou mais de 50% das ambulâncias para atendimentos às vítimas das motos no Grande Recife. Foram realizados 151 atendimentos a ocupantes de motos num único fim de semana.

Dos 281 atendimentos que tiveram o envio de ambulâncias, 151 foram sinistros envolvendo motos (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o Código de Trânsito Brasileiro e a ABNT).

Os registros foram feitos entre as 19h da sexta-feira (6/12) e as 6h da segunda-feira (9/12). A predominância dos atendimentos às vítimas das motos, inclusive, tem sido comum nos registros do Samu Metropolitano.

Em setembro, foram 163 atendimentos a condutores e passageiros de motos num único fim de semana, no mesmo período, de sexta à segunda-feira. Outro exemplo foi o fim de semana de 29/11 a 2/12, quando o serviço atendeu 122 sinistros com motos, de um total de 268 envios de ambulâncias.

EXPLOSÃO DE CASOS APÓS CRESCIMENTO DO UBER E 99 MOTO. RECIFE LIDERA

Em um único fim de semana, em setembro, o SAMU também atendeu a 163 ocorrências com vítimas das motos (passageiros e condutores) no Grande Recife - GABRIEL FERREIRA/JC IMAGEM

A estatística oficial dos sinistros de trânsito envolvendo os ocupantes das motocicletas - condutores e passageiros - segue sem fazer uma relação direta com os aplicativos de transporte com motos, como Uber e 99 Moto. Mas a relação é evidente, até porque os casos estão aumentando desde 2022, quando os apps de motos começaram a se espalhar pelas cidades brasileiras depois de estrear em Aracaju (SE), no fim de 2021.

Em maio deste ano, os números do SAMU já revelavam uma explosão da má condução de motocicletas no trânsito da Região Metropolitana do Recife e, principalmente, da capital pernambucana. Foram 2.464 casos a mais de atendimentos a ocupantes de motos - condutor e passageiro - nos 14 municípios da Região Metropolitana do Recife em 2023. A comparação é com o ano de 2022.

Entre 2021 e março de 2024, a RMR teve nada menos do que 25.738 atendimentos de vítimas de motos pelo SAMU. Enquanto a capital teve 14.636.

O Recife é a cidade que lidera o ranking negativo do SAMU - e, mesmo assim, a Prefeitura do Recife segue sem reagir ao crescimento do serviço de Uber e 99 Moto, sob o cômodo argumento de que está impedida de fazer qualquer fiscalização por uma decisão judicial. Decisão de 2020 e que, vale destacar, citava apenas o transporte de passageiros por aplicativo com carros.

JABOATÃO DOS GUARARAPES E OLINDA COM ALTOS ÍNDICES

Depois da capital pernambucana, as cidades com os maiores índices de atendimentos a feridos em quedas e colisões com motos na Região Metropolitana são Jaboatão dos Guararapes e Olinda. Enquanto o Recife já acumula 14.636 casos entre 2021 e março de 2024, Jaboatão tem 2.749, e Olinda, 2.023.

Mesmo sem regras e poucas exigências das plataformas, aplicativos de motos seguem autorizados pelos prefeitos das cidades onde operam - BRUNO CAMPOS/JC IMAGEM

Dos quase 26 mil casos registrados pelo SAMU na RMR desde 2021, 19.200 foram entre 2022 e 2024 - exatamente o período de entrada do Uber e 99 Moto no Grande Recife.

Quando o recorte é feito apenas sobre a capital pernambucana, o mesmo cenário preocupante se destaca. Dos 14.636 atendimentos, 11.059 foram registrados entre 2022 e 2024.

MAIORIA DAS VÍTIMAS TÊM SIDO OS PASSAGEIROS DAS MOTOCICLETAS

As principais vítimas das motocicletas após a explosão dos apps de transporte têm sido os passageiros. São eles quem mais sofrem e que têm as maiores lesões. Segundo profissionais da área de saúde ouvidos em outras reportagens pelo JC, os condutores das motos conseguem se antecipar à colisão ou à queda. Mas o passageiro não. Geralmente está distraído na garupa, solto, e no celular. Muitos, inclusive, não utilizam, sequer, um capacete adequado.

Outro aspecto perigoso evidenciado é a frequência de atendimentos a ocorrências em rodovias que cortam o Grande Recife, inclusive BRs. E os sinistros nas rodovias são de maior energia porque são sempre entre motos e caminhões ou motos e carros, tendo o óbito como desfecho comum. Quando a morte não acontece, são fraturas com amputação ou expostas.