Como cuidar da saúde mental das crianças: entenda a importância e saiba como agir

A campanha de conscientização do Janeiro Branco busca ampliar a conscientização sobre a saúde mental e discutir quais cuidados devem ser adotados para garantir o bem-estar emocional de todas as pessoas, inclusive, dos pequenos.

Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento emocional, pois, na primeira infância, estabelecem-se as bases para toda a vida.

Oferecer intervenções preventivas é essencial para garantir um futuro mais equilibrado e saudável, segundo o psicólogo Ramony Lamonier, da Hapvida NotreDame Intermédica.

“O acesso a atividades culturais, recreativas e educacionais, além da garantia de que a criança possa se expressar de diferentes maneiras, seja por meio da arte, do esporte ou da leitura, são pontos de destaque para o desenvolvimento emocional”, exemplifica.

Sinais de alerta

Nem sempre é fácil identificar problemas de saúde mental em crianças, pois elas podem expressar suas emoções de maneiras diferentes dos adultos. Alguns sinais que merecem atenção incluem:

Mudanças no comportamento: irritabilidade, choro excessivo ou isolamento;



irritabilidade, choro excessivo ou isolamento; Dificuldades na escola: queda no desempenho escolar ou recusa em frequentar as aulas;



queda no desempenho escolar ou recusa em frequentar as aulas; Alterações no sono e no apetite: insônia, pesadelos recorrentes ou perda de apetite;



insônia, pesadelos recorrentes ou perda de apetite; Manifestações físicas: dores de cabeça ou estômago frequentes, sem explicação médica.

Ao perceber esses sinais, é fundamental buscar ajuda profissional para compreender o que está afetando a criança.

Fatores de risco

Ramony ressalta que a prevenção dos transtornos psicológicos começa com a identificação de fatores de risco.

“A exposição a ambientes familiares instáveis, como violência doméstica ou abusos, aumenta a probabilidade de desenvolvimento de problemas emocionais. Um apoio adequado pode prevenir o desenvolvimento de ansiedade, depressão e outros distúrbios”, destaca o psicólogo.

A campanha Janeiro Branco nos lembra da importância de investir na saúde mental desde os primeiros anos de vida. “Garantir que as crianças cresçam preparadas para enfrentar os desafios da vida com resiliência e bem-estar trata-se de um investimento no futuro”, acrescenta.

A família, como primeiro ambiente de aprendizado emocional da criança, deve oferecer apoio, diálogo e amor. Esse suporte inclui validar as emoções da criança, observar comportamentos e buscar ajuda profissional quando necessário.

Práticas que promovem o bem-estar emocional das crianças

1. Comunicação aberta

Conversar com as crianças sobre seus sentimentos e experiências é uma maneira de criar vínculo de confiança. Incentive-as a expressar suas emoções e mostre que elas são ouvidas sem julgamentos.

2. Rotina estruturada e tempo de qualidade

Uma rotina previsível proporciona segurança emocional. Reserve momentos para atividades em família, como brincar, cozinhar ou até mesmo caminhar juntos.

3. Incentivo ao brincar e à socialização

Brincar é essencial para o desenvolvimento emocional e cognitivo. Estimule atividades que promovam interação com outras crianças, seja em parques, escolas ou clubes.

4. Limitação do uso de telas

O excesso de tempo em dispositivos eletrônicos pode prejudicar o desenvolvimento social e aumentar a sensação de isolamento.

Estabeleça limites claros e ofereça alternativas criativas, como leitura ou jogos de tabuleiro.

5. Práticas de autocuidado para crianças

Ensinar práticas simples de relaxamento, como respiração profunda ou meditação, pode ajudar as crianças a lidarem com o estresse desde cedo.

