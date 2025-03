Saúde bucal: veja 5 hábitos que podem prejudicar os dentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado anualmente em 20 de março, é um momento importante para reforçar os cuidados com a saúde da boca.

Além de impactar a estética e a funcionalidade da boca, problemas bucais, como cáries e gengivite, podem afetar a saúde de todo o corpo.

Doenças bucais podem estar relacionadas a condições sistêmicas, como doenças cardíacas e diabetes, por exemplo. Por isso, adotar hábitos saudáveis e manter uma rotina de cuidados preventivos é essencial para garantir o bem-estar e a qualidade de vida.

Hábitos que prejudicam a saúde bucal

1. O uso de cigarros tradicionais e eletrônicos

O hábito de fumar, seja com cigarros tradicionais ou eletrônicos, continua sendo uma grande preocupação entre os dentistas.

A nicotina e outras substâncias presentes nesses produtos não apenas aumentam os riscos de doenças graves, como câncer e doença periodontal, mas também causam mau-hálito e manchas nos dentes e na língua.

Em pacientes que passaram por tratamentos com implantes dentários, o tabagismo é ainda mais prejudicial. "O tabagismo dificulta o processo de cicatrização e fixação do implante, aumentando o risco de inflamações e perda óssea", alerta Dr. Sergio Bernardes, dentista especialista em Implantodontia da Neodent.

2. Negligência com o fio dental

O uso do fio dental reduz o risco de doenças graves, como cáries e periodontite, que podem levar até à perda dos dentes. Mas, especialistas observam que o uso ainda é muito negligenciado.

Para aqueles que usam aparelhos ortodônticos fixos, o uso do fio dental pode ser mais desafiador. Mas existem produtos específicos para este público que podem ser encontrados nas farmácias. A melhor opção deve ser vista com o dentista.

3. Uso de carvão ativado para clarear os dentes

Embora o carvão ativado seja popularmente utilizado em pastas e pós clareadores, sua eficácia não é cientificamente comprovada.

O clareamento dental realizado com esse produto pode, na verdade, danificar os dentes ao invés de ajudá-los. "Para um clareamento seguro e eficaz, é essencial consultar um dentista", recomenda Dr. Bernardes.

O tratamento realizado em consultório e o uso de moldeiras supervisionadas por profissionais são as opções mais seguras e eficazes para clareamento.

4. Higienização inadequada da língua

Muitos acreditam que apenas escovar os dentes e usar o fio dental é o suficiente para manter a saúde bucal, mas a língua também precisa de cuidados.

Ela acumula restos de comida e placa bacteriana, podendo causar mau hálito e favorecer o surgimento de microrganismos prejudiciais à saúde bucal.

"Higienizar a língua com a escova de dentes ou um raspador específico, facilmente encontrado em farmácias, é essencial para manter a saúde da boca", explica o especialista.

5. Consumo excessivo de bebidas ácidas

Refrigerantes, energéticos e isotônicos são bebidas ricas em ácidos que contribuem para a erosão do esmalte dentário.

O uso excessivo dessas bebidas, especialmente entre adolescentes, pode desgastar a camada protetora dos dentes, tornando-os mais suscetíveis a cáries e sensibilidade.

"O consumo dessas bebidas deve ser moderado e, após ingeri-las, é recomendado enxaguar a boca com água", orienta Dr. Bernardes.

Estilo de vida saudável faz parte dos cuidados

Além de evitar hábitos prejudiciais e manter uma boa higiene bucal, é fundamental adotar um estilo de vida saudável para garantir a saúde da boca.

De acordo com a OMS, a cárie é uma das doenças mais comuns no mundo, e a apesar de parecer inofensiva, está relacionada com diversos problemas gerais, inclusive em gestantes.

Além disso, o fortalecimento dos dentes passa por uma alimentação saudável, com baixo nível de açúcar, por exemplo. Em caso de qualquer desconforto, o dentista deve ser consultado. Vale lembrar que a visita ao consultório odontológico é indicada anualmente, mesmo sem um problema a vista.

"Visitar o dentista a cada seis meses ajuda na identificação precoce de problemas e na manutenção da saúde bucal", finaliza dentista Sergio Bernardes.

