AO VIVO: TJPE julga recursos da condenação de Sarí Corte Real no Caso Miguel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os recursos de apelação do processo que condenou Sarí Gaspar Corte Real pela morte de Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, foram julgados, na manhã desta quarta-feira (8), pelos desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Por unanimidade, os desembargadores decidiram pela manutenção da condenação, mas com redução da pena para sete anos de prisão em regime fechado.

A defesa da ré, que havia sido condenada a oito anos e seis meses de prisão por abandono de incapaz com resultado morte, havia pedido a anulação da sentença - sob o argumento de que não houve crime. Já os advogados que representam a família da criança haviam pedido o aumento da pena.

Miguel morreu após cair do nono andar do prédio de luxo no Recife, em junho de 2020, após ser deixado sozinho no elevador por Sarí, ex-patroa da mãe dele, em 2 de junho de 2020.

O julgamento foi realizado na sala de sessões criminais, no 2º andar do Palácio da Justiça, localizado no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. O relator do caso foi o desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio.

ACOMPANHE A DECISÃO DO CASO MIGUEL:

Apesar da condenação em maio do ano passado, Sarí Corte Real está respondendo ao processo em liberdade. Mesmo que a sentença seja mantida ou ampliada, a tendência é de que ela não seja presa imediatamente, já que há chance de recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília.

MÃE DE MIGUEL QUER AUMENTO DA PENA

Mirtes Renata, mãe de Miguel, disse que está ansiosa pelo julgamento tão aguardado.

"Estou na expectativa de que os desembargadores aceitem nossos pedidos, que são aumento das penas. E já ciente de que o processo não acaba agora, porque diante do resultado cabe recurso para ambas as partes e esses recursos serão julgados em Brasília. Mas estou numa expectativa positiva", afirmou.

COMO OCORREU A MORTE DE MIGUEL?

Edifício Torres Gêmeas, onde o menino Miguel faleceu - WILSON VIEIRA/VOZ DO LEITOR

No dia da tragédia, Mirtes precisou levar o filho para a casa da patroa porque a creche não estava funcionando devido às restrições da pandemia da covid-19. À tarde, a mãe de Miguel desceu com o cachorro dos ex-patrões.

O menino, que estaria agitado, foi até o elevador dizendo que iria encontrar Mirtes. Sarí, que estava pintando as unhas com uma manicure, foi até ele e tentou impedi-lo.

Depois de tentativas, como aponta perícia feita nas imagens da câmera de segurança, Sarí apertou o botão da cobertura, antes de deixar a criança sozinha no elevador.

Ao sair do equipamento, no nono andar, o menino passou por uma porta corta-fogo, que dá acesso a um corredor, e escalou uma janela de 1,20 metros de altura. Ele chegou a uma área onde ficam os condensadores de ar e, logo depois, caiu de uma altura de 35 metros.

CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

Na sentença que condenou Sarí, o juiz José Renato Bizerra destacou que a acusada agiu movida por "motivo fútil", já que deixou o menino sozinho e voltou para pintar as unhas.

"Sobre os motivos do crime, o imediato foi a acusada Sari abandonar à criança para retornar à manicure, um motivo fútil, sentar-se à mesa, entregar uma mão àquela, ou a manicure tomar-lhe a mão, usando a acusada apenas uma para telefonar à mãe de Miguel, um comportamento inapropriado ante a urgência e a emergência do caso", disse.

A urgência a que o juiz se refere é o fato de Miguel ter ficado sozinho no elevador.

"O gesto da acusada lhe materializou o pensamento. Quando abandona o menor, o seu pensamento poderia ter a duração de um relâmpago, ser curta, mas é o bastante, o fim foi a queda e morte do menino."

Em outro trecho da decisão, o magistrado reforça que "Miguel pouco lhe importava".

"Era só o filho da trabalhadora doméstica beneficiária das vantagens extras", criticou, na sentença que tem 31 páginas.

TST DETERMINA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO



Em junho deste ano, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a decisão da Justiça Trabalhista de Pernambuco que condenou Sarí e o marido dela, o ex-prefeito de Tamandaré Sérgio Hacker, ao pagamento de R$ 386 mil em danos coletivos pela contratação irregular de empregadas domésticas.



O caso foi descoberto pelo Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) após a morte de Miguel.

Por unanimidade, os ministros da Terceira Turma do TST rejeitaram recurso protocolado pela defesa do casal, que pretendia derrubar a decisão de primeira instância.



Conforme a acusação do MPT-PE, três empregadas - incluindo a mãe e a avó de Miguel - foram contratadas para trabalhar na casa do ex-prefeito, mas figuraram no quadro de servidores do município de Tamandaré (eram funcionárias fantasmas) e não recebiam direitos trabalhistas, como FGTS, horas extras, vale-transporte e verbas rescisórias.

Além disso, foi constatado que as funcionárias prestaram serviços durante o período da pandemia da covid-19 sem terem recebido equipamentos de proteção individual, como máscaras.

Importante esclarecer que o dinheiro da indenização é destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou em favor de entidade pública ou filantrópica indicada pelo MPT-PE que atue em benefício social.