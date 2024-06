Polícia prende 2º suspeito de matar estudante em assalto a ônibus no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil conseguiu capturar o segundo suspeito de envolvimento no latrocínio (roubo seguido de morte) do estudante Gean Carlos Lopes Júnior, de 20 anos. A prisão de Ivan dos Santos Silva, 27, aconteceu na noite dessa terça-feira (11), em um prostíbulo na Avenida Dantas Barreto, no Centro do Recife. Ele confessou a participação no crime.

Segundo apuração da TV Jornal, o mandado de prisão foi cumprido por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no momento em que o suspeito comemorava o aniversário, ao lado de uma ex-namorada. O detalhe é que o estabelecimento fica a cerca de 200 metros de onde ocorreu o latrocínio do universitário, na noite de 1º de maio.

Durante a revista, a polícia achou uma faca na mochila de Ivan, que teria dito que estava com o objeto para se defender. Um celular, que pode ter sido de Gean, também foi apreendido. O suspeito foi levado à sede do DHPP, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, e disse que participou do assalto que resultou na morte de Gean Carlos.

A investigação aponta que Ivan teria sido o responsável por esfaquear o universitário, mas somente após a conclusão do inquérito a polícia deve confirmar a informação.

Ivan dos Santos Silva, 27 anos, confessou participação no assalto ao estudante Gean Carlos - CÍRIO GOMES/TV JORNAL

A abordagem criminosa aconteceu no cruzamento das avenidas Guararapes e Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio. Pouco depois de entrar no ônibus BRT da linha 2450 - Camaragibe/Conde da Boa Vista, o estudante foi abordado por três criminosos. Um deles sacou uma faca e o atingiu no abdômen e na perna. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime.

Gean Carlos chegou a ser socorrido por policiais militares, mas faleceu a caminho do hospital.

Ele era estudante do quarto período de ciências do consumo na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), além de militante da União da Juventude Socialista e colaborador do Circuito Universitário de Cultura e Arte de Pernambuco (CUCA-PE). Também trabalhava como operador de caixa em uma casa de show para conseguir viver no Recife. A família é de Caruaru, no Agreste.

INVESTIGAÇÃO CONTINUA PARA PRENDER TERCEIRO SUSPEITO

Apesar da repercussão do caso, a Polícia Civil de Pernambuco tem mantido silêncio sobre o andamento das investigações. Por meio de nota oficial, nesta quarta-feira (12), confirmou apenas que o mandado de prisão foi cumprido e que "maiores informações serão repassadas em momento oportuno".

Ainda no mês de maio, conforme revelou a coluna Segurança, o primeiro suspeito de envolvimento no latrocínio foi capturado. O nome, idade e dia da prisão não foram revelados pela polícia.

Agora, as investigações se concentram na captura do terceiro suspeito. Ele teria uma pessoa em situação de rua.

ASSALTOS A ÔNIBUS NO GRANDE RECIFE

O mês de maio voltou a registrar aumento dos assaltos aos ônibus que circulam no Grande Recife, segundo estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS). Ao todo, 45 abordagens criminosas foram registradas. O aumento foi de 12,5% em relação ao mesmo período período do ano passado, quando 40 ocorrências foram contabilizadas pela polícia.

O que chamou mais atenção foram os registros na capital pernambucana. Somente em maio, 30 queixas foram somadas (75% do total no Estado). No mesmo período de 2023, foram 21. Além disso, o resultado foi o pior desde novembro, quando 44 ocorrências foram registradas.

No acumulado do ano, de janeiro a maio, 190 assaltos a ônibus foram registrados no Grande Recife. Importante destacar que, ao longo de 2023, 595 ocorrências foram somadas. Aumento de 32,8% em relação a 2022.