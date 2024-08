Bairro que lidera violência armada no Grande Recife finalmente vai ter atenção do Poder Público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com alto número de mortes de jovens e guerra entre facções, Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, vai receber equipamento similar ao Compaz

Sem proteção do Poder Público e dominado pela guerra entre facções, Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, lidera em violência armada entre todos os bairros localizados no Grande Recife. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, ao menos 22 tiroteios, com 21 mortos e sete feridos, foram somados sobre no primeiro semestre deste ano.

Quem vive em Ponte dos Carvalhos e na maioria dos bairros que compõem o Cabo de Santo Agostinho sabe que faltam opções de lazer, esportes e ações culturais e voltadas à empregabilidade. Não à toa, o número de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade é alto, e essas duas faixas etárias são facilmente alvo de organizações interessadas em cooptá-los para o mundo do crime.

Mais de 65% das 93 vítimas de mortes violentas intencionais no Cabo, no primeiro semestre deste ano, tinham entre 17 e 29 anos, reforçando que há uma necessidade urgente de atenção a esse público para tentar barrar o avanço da criminalidade.

Ao menos em Ponte dos Carvalhos, a realidade pode mudar nos próximos anos. O bairro foi um dos 30 escolhidos no País para receber os Centros Comunitários pela Vida (Convive), anunciados na última sexta-feira (26) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, como parte do novo pacote do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções.

Com promessa de ajudar na prevenção à violência por meio da cidadania, o Convive tem inspiração nos equipamentos do Compaz, criados no Recife e inaugurados a partir de 2016.

As instalações vão contar com complexos esportivos com piscinas semiolímpicas, quadras poliesportivas, campos de futebol society e parquinhos infantis. Também haverá módulos de ensino, compostos por salas multiuso e de assistência; serviços como atendimento à mulher; Procon; Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); mediação de conflitos; consultórios médicos, psicológicos e odontológicos; salas de dança; auditório; e biblioteca.

O investimento no Convive é avaliado em R$ 460 milhões, mas não foi divulgado o prazo para construção e inauguração das 30 unidades. O ministro Ricardo Lewandowski reforçou que a seleção das localidades que vão receber o Convive foi feita a partir das propostas apresentadas por estados e municípios, mas levando em consideração áreas que concentram 50% das mortes violentas intencionais.

A unidade de Ponte dos Carvalhos será construída no terreno do antigo Centro Social Urbano (CSU) localizado no Loteamento Engenho Ilha.

O Recife, que já conta com seis unidades do Compaz, vai receber um equipamento do Convive. Mas a prefeitura ainda não divulgou qual bairro foi escolhido.

Leia Também Violência no Cabo de Santo Agostinho é reflexo de crescimento desordenado e sem atenção do poder público

CABO DE SANTO AGOSTINHO NO RANKING DOS MAIS VIOLENTOS

Com 203.440 habitantes, segundo o Censo 2022, o Cabo de Santo Agostinho continua no ranking dos municípios mais violentos do País.

O Atlas da Violência 2024, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indicou que o Cabo ficou em 8º lugar entre os municípios com maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2022. A taxa foi de 66,9 mortes.



No primeiro semestre deste ano, a taxa caiu para 45,14. Ainda assim, liderou entre as cidades do Grande Recife.

No Cabo, a violência é reflexo do crescimento desordenado e sem planejamento por parte dos governos estadual e municipal. A expansão do Complexo Industrial Portuário de Suape, no começo da década passada, foi motivo de comemoração à economia. Chegaram obras, investimentos, e a população aumentou. Mas os males da violência foram ampliados - como a intensa exploração sexual de garotas e o avanço do tráfico de drogas.

Conforme destacou o Atlas, o Cabo está sob domínio da facção Trem Bala/Comando Litoral Sul (CLS), especializada no tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, tortura e lavagem de dinheiro, e que tem ligação com as principais organizações criminosas do Sudeste, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho.

Para a polícia, o grupo é bem organizado, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas entre os membros. Há "olheiros", vendedores de drogas, gerentes, homicidas, "laranjas" que emprestam contas bancárias para a lavagem de dinheiro e chefias.

A facção tem se espalhado por todo o Estado, sobretudo em municípios do Litoral Sul. A maior concentração do grupo, segundo a polícia, está na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, principal cartão-postal de Pernambuco. Lá, diversas operações já foram realizadas para prender integrantes, mas a organização segue aliciando mais pessoas - principalmente jovens.

A organização é conhecida pela extrema violência aplicada aos rivais, que, muitas vezes, são torturados, executados e enterrados em cemitérios clandestinos.