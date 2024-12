Retrospectiva 2024: relembre crimes, casos de violência policial e operação contra bets

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ano de 2024 foi marcado pela promessa de mais união entre o governo federal e os Estados no combate à criminalidade. Mas, na prática, isso ainda não se concretizou. O País segue com altos índices de violência e com facções se expandindo - inclusive na política.

Cenas de violência policial também chamaram a atenção, causaram indignação e serviram de reforço para a necessidade de ampliação do uso de câmeras corporais como forma de garantir mais transparência às abordagens e punição a quem não cumpre a lei.

Em Pernambuco, o programa Juntos pela Segurança, vitrine da governadora Raquel Lyra, começou a mostrar resultados, ainda que bem distante da meta. O isolamento de líderes de grupos criminosos e reforço das operações contribuíram para a queda de alguns indicadores da violência.

Troca de chefias das polícias e queda nos crimes em Pernambuco

Depois de manter altos índices de violência em 2023, Raquel Lyra começou o ano de 2024 substituindo os titulares das polícias Civil e Militar de Pernambuco. O delegado Renato Rocha Leite e o coronel Ivanildo Torres, respectivamente, assumiram as novas missões.

De maio a setembro, o Estado registrou quedas consecutivas nas mortes violentas intencionais, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Até novembro, o Estado contabilizava uma redução de 4,4% nos crimes contra a vida. A meta é reduzir 30% em 2026.

Turista, universitário e trabalhador mortos em assaltos no Recife

Talles havia vindo ao Recife com amigos para aproveitar os dias de Carnaval - ACERVO PESSOAL

Três latrocínios (roubos seguidos de morte) tiraram a vida de jovens no Recife. Em 14 de fevereiro, o turista carioca Talles de Couto Lemgruber Kropf, de 35 anos, que veio à capital para aproveitar o Carnaval, foi atingido com uma facada na Avenida Domingos Ferreira. O acusado está preso aguardando julgamento.

Em 1º de maio, o estudante de ciências do consumo da UFRPE Gean Carlos Lopes Júnior, 20, foi esfaqueado durante assalto a um ônibus BRT no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. Acusados pelo crime também estão presos.

Em 13 de novembro, o sushiman Michel Jung Loureiro Júnior, 26, foi morto a facadas ao ser abordado na calçada do Fórum Thomaz de Aquino, na Rua Martins de Barros, em Santo Antônio. Os pertences foram levados. Acusados estão presos aguardando julgamento.

Policiais viram réus por chacina em Camaragibe

Fábio Roberto Rufino da Silva comandava o 20º Batalhão da Polícia Militar - Guga Matos/JC Imagem

Em março, 12 policiais militares viraram réus sob a acusação de participação na chacina de Camaragibe, no Grande Recife, ocorrida em setembro de 2023. Segundo denúncia do MPPE, eles mataram por vingança familiares do vigilante Alex da Silva Barbosa, apontado como autor do assassinato de dois militares. Cinco PMs estão presos e sete estão afastados das funções públicas. Ainda serão julgados.



Fuga em presídio federal de Mossoró

Unidade prisional em Mossoró, onde ocorreu fugas de detentos, é considerada de segurança máxima - DEPEN/DIVULGAÇÃO

Dois presidiários fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro. Uma megaoperação foi desenvolvida para tentar capturar os criminosos de alta periculosidade. Somente após 50 dias, a dupla foi achada em Marabá (PA), a cerca de 1.600 km de Mossoró. Essa foi a primeira fuga da história de um presídio federal no País.

Fim das faixas salariais da Polícia Militar

Após anos de reivindicação, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Pernambuco comemoraram a aprovação da lei complementar nº 1671/2024, que extinguiu as faixas salariais. A sanção foi assinada pela governadora Raquel Lyra em maio, após mais de dois meses de tramitação na Alepe. O processo de extinção das faixas será concluído em 2026.

Operação contra bets prende Deolane Bezerra

Deolane Bezerra foi presa na Operação Integration - JC IMAGEM/REPRODUÇÃO

Em setembro, a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a Operação Integration, que apurou crimes de lavagem de dinheiro e prática ilegal de jogos de azar. A influenciadora digital Deolane Bezerra foi uma das presas. O cantor Gusttavo Lima também foi indiciado no inquérito. A investigação gerou embate entre o Ministério Público e a Justiça Estadual. Por enquanto, nenhum indiciado foi denunciado criminalmente.

Policial filmado jogando homem no rio

O ano também foi marcado por casos revoltantes de violência policial pelo País. No início de dezembro, um militar foi filmado jogando um homem do alto de uma ponte no bairro Vila Clara, localizado na Zona Sul em São Paulo. A ação teve repercussão nacional e resultou no afastamento de 13 PMs das atividades.

O militar que jogou a vítima no rio foi preso. Após o episódio, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prometeu ampliar o uso de câmeras corporais - tecnologia que vem sendo incentivada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública aos governos estaduais. Em Pernambuco, apenas um batalhão usa os equipamentos, que já estão obsoletos.