Aprenda a fazer coxinha de frango com batata doce light fácil

A coxinha é um delicioso salgado clássico, mas nem sempre faz parte da rotina de quem busca uma alimentação saudável. A boa notícia é que você pode se deliciar com essa delícia sem culpa com a receita de coxinha de frango com batata doce fit!

Na versão mais leve da receita, são utilizados ingredientes mais saudáveis e menos calóricos, para comer mesmo na dieta.

Mais leve e nutritiva, a coxinha de frango com batata doce fica pronta em aproximadamente 25 minutos e é uma opção para quem busca um lanche prático e saboroso.

Receita de coxinha de frango com batata doce

Ingredientes:

Para a massa

1 batata-doce grande

1 pitada sal

1 colher de sopa chia

1 xícara farinha de linhaça

Para o recheio

200 g peito de frango

½ cebola picadinha

1 dente alho amassado

3 colheres de sopa molho de tomate

1 porção orégano

Como fazer:

Cozinhe a batata doce no vapor até ficar macia. Amasse a batata cozida até formar um purê. Adicione a semente de chia e misture bem. Deixe a massa descansar por 10 minutos.

Para fazer o recheio, refogue a cebola e o alho em uma panela com azeite até ficarem macios. Adicione o frango desfiado, o orégano e o molho de tomate.Tempere com sal e pimenta a gosto e cozinhe por alguns minutos.

Para montar as coxinhas, divida a massa em porções iguais e molde-as em formato de discos.

Coloque um pouco de recheio no centro de cada disco de massa e feche para fazer as coxinhas.

Passe as coxinhas na farinha de linhaça e leve para uma assadeira untada com azeite.

Asse em forno pré-aquecido a 180-200°C por cerca de 20 a 30 minutos.

*Fonte: Mundo Boa Forma

