Benefícios do gingko biloba: conheça para que serve a planta e como tomar

O Ginkgo biloba, uma das árvores mais antigas do mundo, é amplamente reconhecido por suas propriedades medicinais e benefícios para a saúde.

Originária da China, essa planta tem sido utilizada na medicina tradicional há milhares de anos.

Com suas folhas em forma de leque, o Ginkgo biloba é famoso por suas capacidades de melhorar a função cognitiva, aumentar a circulação sanguínea e fornecer proteção antioxidante.

Vamos explorar os benefícios dessa planta incrível, para que ela serve e como tomar de forma segura.

Saiba os benefícios do gingko biloba e como usá-lo para beneficiar sua saúde:

Com as informações do portal Viva Bem UOL, estes são os benefícios da planta gingko biloba:

Benefícios do Ginkgo Biloba

Melhora da Função Cognitiva:

Memória e Concentração: O Ginkgo biloba é conhecido por melhorar a memória e a concentração. Ele pode ser particularmente útil para pessoas que sofrem de problemas de memória relacionados à idade ou condições como a doença de Alzheimer .



. Desempenho Mental: Estudos indicam que o Ginkgo pode aumentar a capacidade de processamento mental e a rapidez de pensamento, ajudando em tarefas cognitivas exigentes.

Aumento da Circulação Sanguínea:

Fluxo Sanguíneo Cerebral: O Ginkgo biloba melhora a circulação sanguínea, especialmente para o cérebro, o que pode ajudar a melhorar a função mental e reduzir os sintomas de distúrbios circulatórios.



melhora a circulação sanguínea, especialmente para o cérebro, o que pode ajudar a melhorar a função mental e reduzir os sintomas de distúrbios circulatórios. Saúde Cardiovascular: A planta também pode contribuir para a saúde do coração ao melhorar a circulação geral e reduzir o risco de doenças cardiovasculares.

Propriedades Antioxidantes:

Proteção Celular: Rico em antioxidantes, como flavonoides e terpenoides, o Ginkgo biloba ajuda a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, que podem levar ao envelhecimento precoce e várias doenças.

Redução da Ansiedade e Depressão:

Equilíbrio Emocional: Alguns estudos sugerem que o Ginkgo biloba pode ajudar a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão, promovendo um equilíbrio emocional mais estável.

Alívio de Sintomas de TPM e Menopausa:

Regulação Hormonal: O Ginkgo pode ajudar a aliviar sintomas como mudanças de humor e desconforto físico associados à síndrome pré-menstrual (TPM) e à menopausa.

Saúde Ocular:

Visão: Melhorando a circulação sanguínea, o Ginkgo biloba pode também beneficiar a saúde ocular, ajudando na prevenção de doenças relacionadas aos olhos, como a degeneração macular.

Como Tomar Ginkgo Biloba?

Formas de Consumo:

Extrato de Ginkgo Biloba: A forma mais comum de consumo é através de extrato padronizado em cápsulas ou comprimidos, disponível em diversas concentrações.



Chá de Ginkgo: As folhas secas podem ser utilizadas para fazer chá. No entanto, essa forma pode não ser tão concentrada quanto os extratos padronizados.



Tintura: Uma forma líquida do extrato que pode ser diluída em água ou outro líquido antes do consumo.

Dosagem Recomendada:

Cápsulas/Comprimidos: A dose típica varia de 120 a 240 mg por dia, dividida em duas ou três doses.



Chá: Utilize cerca de 1 a 2 colheres de chá de folhas secas para uma xícara de água quente, deixando em infusão por 5 a 10 minutos. Consuma até duas xícaras por dia.



Tintura: A dosagem varia conforme a concentração do produto, geralmente entre 1 a 2 ml, uma ou duas vezes por dia.

Duração do Uso:

Resultados: Pode levar várias semanas para que os benefícios completos sejam percebidos, especialmente para a função cognitiva e circulação sanguínea.



Consistência: É importante tomar o suplemento regularmente para obter os melhores resultados.

Precauções:

Interações Medicamentosas: O Ginkgo biloba pode interagir com anticoagulantes, antidepressivos e outros medicamentos. Consulte um médico antes de iniciar o uso se você estiver tomando outros medicamentos.



Efeitos Colaterais: Embora seja geralmente seguro, alguns podem experimentar efeitos colaterais como dores de cabeça, tontura, desconforto gastrointestinal e reações alérgicas.

