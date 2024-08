3 receitas doces fit com whey protein para o inverno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Doces fit com whey são deliciosos, práticos e muito nutritivos, auxiliando no consumo de proteínas de alta qualidade diariamente na dieta

Receitas com whey protein ajudam a variar o consumo do suplemento que é muito usado por quem deseja ganhar massa muscular.

Nesse período mais frio de inverno, a dica é adicionar whey em receitas doces fit perfeitas para essa época.

Doces saudáveis com whey protein são práticos, deliciosos e ainda nutritivos, auxiliando no consumo de proteínas de alta qualidade na alimentação diária.

A seguir, veja três receitas fit com whey protein deliciosas para testar em casa:

Bolo de chocolate proteico

Ingredientes

10 g de farinha de aveia

10 g de cacau em pó

20 ml de leite

1 clara de ovo

1 colher de sobremesa de fermento

Para a cobertura

1 scoop de whey protein sabor chocolate belga

sabor chocolate belga Água

Misture a farinha de aveia, a clara de ovo e o leite em uma tigela. Adicione também o cacau em pó e continue misturando.

Adicione o fermento e misture. Coloque a massa em um recipiente que possa ir ao micro-ondas e asse por 1 minuto.

Para fazer a cobertura do bolo, misture o whey protein com um pouco de água até obter um creme. Faça furinhos no bolo com garfo e jogue a cobertura por cima.

Cupcake de doce de leite fitness

Ingredientes

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 ovo

1 colher de sopa de doce de leite

1 scoop de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 1 colher de chá de fermento

Doce de leite para decorar

Misture a farinha de aveia, o ovo, o doce de leite, o whey e fermento. Coloque a massa em forminhas de silicone.

Adicione doce de leite no centro de cada massa para decorar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar.

Cappuccino fitness Ingredientes 300 ml de água quente

1 colher de sopa de café solúvel

2 colheres de sopa de leite em pó desnatado

1 colher de chá de cacau em pó 70%

1 scoop de whey protein sabor chocolate belga

sabor chocolate belga Canela em pó a gosto Coloque todos os ingredientes na caneca e bata por um minuto ou até ficar homogêneo. Com informações de Vanessa Oliveira e Soldiers Nutrition

Veja também: BOLO DE CENOURA DE CANECA: Receita RÁPIDA e FÁCIL