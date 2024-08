6 benefícios da dieta mediterrânea para a saúde

Criada em 1960 e inspirada pelas tradições culinárias dos países banhados pelo Mar Mediterrâneo, como Grécia, Espanha e Itália, a dieta mediterrânea conquistou o título de melhor plano alimentar do mundo pelo sétimo ano consecutivo, conforme o periódico norte-americano US News & World Report de 2024.

Adaptável e de fácil seguimento, a dieta mediterrânea oferece vários benefícios à saúde, incluindo a promoção da longevidade.

Em entrevista ao Portal Edicase, a nutricionista clínica e funcional Dra. Gisela Savioli, explica:

"Vale também ressaltar que não é uma dieta que destaca um certo grupo de alimentos. Nela, o padrão nutricional prioriza muito a comida de verdade, mais diversificada, inclusiva e sem ser restritiva. Justamente por isso é aplicável à rotina de todas as pessoas e é mais fácil de ser seguida".

A Dra. Gisela Savioli destaca que a dieta mediterrânea tem sido associada a vários efeitos positivos para a saúde.

Ela aponta que a diversidade no cardápio e o foco em alimentos naturais são os principais motivos pelos quais o plano é altamente recomendado.

"Ela oferece o aporte de nutrientes de que o corpo precisa para funcionar direito, bem como antioxidantes, fitoquímicos e compostos bioativos essenciais para prevenção e controle de problemas de saúde", esclarece.

A especialista destaca os seguintes benefícios de fazer esta dieta. Confira abaixo.

Ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas e derrames devido ao alto teor de gorduras insaturadas e antioxidantes.

É uma dieta rica em fibras e nutrientes que auxiliam no controle do peso e na prevenção da obesidade.

A dieta do mediterrâneo ajuda a prevenir o diabetes tipo 2 (Imagem: Kateryna Novikova | Shutterstock)

3. Prevenção de diabetes tipo 2

Melhora a sensibilidade à insulina e mantém os níveis de açúcar no sangue estáveis.

4. Redução do risco de câncer

O consumo de alimentos ricos em antioxidantes pode ajudar na prevenção de certos tipos de câncer.

5. Longevidade

Está associada a uma maior expectativa de vida e menor incidência de doenças crônicas.

6. Saúde Mental

Pode ajudar na prevenção da depressão e no declínio cognitivo causado pelo envelhecimento.

Alimentos mais utilizados na dieta

Peixes e frutos do mar são recomendados de 2 a 3 vezes por semana, com destaque para os ricos em ácidos graxos ômega 3, como sardinha, atum e salmão.

Aves e ovos também estão incluídos no plano alimentar.

Grande ênfase no consumo diário de legumes para garantir uma dieta rica em nutrientes e fibras.

Alimentos como arroz integral, quinoa e aveia.

Azeite, nozes e sementes

Iogurtes naturais e queijos frescos.

Feijão, lentilhas e grão-de-bico.

Estilo de vida

Mais do que um plano alimentar, a Dra. Gisela Savioli destaca que a dieta mediterrânea é um estilo de vida. Não se trata apenas do que se come, mas também de como as refeições são feitas.

"Gosto de dizer que não se trata de uma dieta e, sim, um estilo de vida. Comer em família, sentado à mesa, saber a origem dos alimentos e ter o hábito de cultivar a própria horta também influenciam a qualidade nutricional, a prevenção e o controle de doenças. Além de, claro, praticar atividade física", conclui.

