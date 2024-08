Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Feito com ingredientes saudáveis e sem açúcar refinado, este bolo proporciona todos os benefícios nutricionais das cenouras, como vitaminas!

Se você é fã de bolo de cenoura mas está buscando uma versão mais saudável, o bolo de cenoura fitness é a escolha perfeita.

Esta receita deliciosa é feita sem açúcar refinado, mantendo o sabor incrível e a textura macia que todos adoram.

Além disso, é rica em nutrientes e perfeita para quem quer manter a forma sem abrir mão de um doce gostoso. Vamos aprender como preparar essa delícia!

Bolo de cenoura fitness: aprenda a receita deliciosa e sem açúcar!

De acordo com as informações do portal Tudo Gostoso, veja os ingredientes saudáveis:

Ingredientes:

3 cenouras médias, descascadas e cortadas em pedaços



3 ovos



1/2 xícara de óleo de coco derretido (ou outro óleo vegetal de sua preferência)



1/2 xícara de mel ou adoçante natural (como xilitol ou eritritol)



1 e 1/2 xícaras de farinha de aveia



1/2 xícara de farinha de amêndoas



1 colher de sopa de fermento em pó



1 pitada de sal



1 colher de chá de essência de baunilha (opcional)



Canela em pó a gosto (opcional)

Cobertura:

1/2 xícara de leite de coco



2 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar



2 colheres de sopa de mel ou adoçante natural



1 colher de sopa de óleo de coco

Modo de Preparo:



Pré-aqueça o forno a 180°C e unte uma forma de bolo com óleo de coco ou forre com papel manteiga.

No liquidificador, adicione as cenouras, os ovos, o óleo de coco, o mel (ou adoçante) e a essência de baunilha. Bata até obter uma mistura homogênea.

Em uma tigela grande, combine a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, o fermento em pó, o sal e a canela (se estiver usando). Mexa bem.

Despeje a mistura de cenoura do liquidificador na tigela com os ingredientes secos. Mexa bem até que todos os ingredientes estejam completamente incorporados.

Despeje a massa na forma preparada e leve ao forno pré-aquecido. Asse por aproximadamente 30-35 minutos, ou até que um palito inserido no centro do bolo saia limpo.

Enquanto o bolo assa, prepare a cobertura. Em uma panela pequena, misture o leite de coco, o cacau em pó, o mel (ou adoçante) e o óleo de coco . Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até que a mistura esteja bem combinada e ligeiramente espessa.

Retire o bolo do forno e deixe esfriar por alguns minutos na forma antes de desenformar. Espalhe a cobertura de chocolate sobre o bolo ainda morno.

Dicas e Sugestões para o Bolo Fitness:

Armazenamento: Guarde o bolo em um recipiente hermético na geladeira por até 5 dias. Ele também pode ser congelado em fatias individuais para um lanche rápido e saudável.



Variedades: Adicione nozes picadas, passas ou pedaços de chocolate amargo à massa para dar um toque especial.



Substituições: Se não tiver farinha de amêndoas, pode substituí-la por outra farinha de oleaginosas ou até mesmo por mais farinha de aveia.

