7 benefícios da ora-pro-nóbis para a saúde e como usá-la

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A ora-pro-nóbis, conhecida cientificamente como Pereskia aculeata, é uma planta que, apesar de sua aparência simples e espinhosa, oferece uma rica gama de benefícios nutricionais e de saúde.

Originária das regiões tropicais das Américas, ela tem sido utilizada tradicionalmente tanto na culinária quanto na medicina popular, destacando-se por suas propriedades quase "milagrosas".

Seu nome latino, "ora-pro-nóbis", que significa "rogai por nós", reflete a importância e o respeito que a planta tem em várias culturas.

Benefícios da ora-pro-nóbis

Além de sua facilidade de cultivo e sabor versátil, a ora-pro-nóbis é um exemplo notável de planta alimentícia não convencional (PANC).

Seus benefícios para a saúde são amplos e diversificados. Veja abaixo alguns dos principais benefícios da erva.

1. Aumento da imunidade

A ora-pro-nóbis é particularmente valorizada por seu impacto positivo no sistema imunológico.

Suas folhas são uma excelente fonte de vitamina C, um antioxidante essencial que promove a produção de glóbulos brancos, fundamentais para a defesa do organismo.

A farmacêutica Luciana Rocha destaca que "a vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos".

Além da vitamina C, a planta contém flavonoides e carotenoides, que também têm propriedades antioxidantes.

2. Benefícios digestivos

As folhas de ora-pro-nóbis são ricas em fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, que desempenham papéis distintos no sistema digestivo.

As fibras insolúveis aumentam o volume das fezes e aceleram o trânsito intestinal, ajudando a prevenir a constipação e promovendo a regularidade dos movimentos intestinais.

Já as fibras solúveis formam um gel no intestino, retardando a digestão e a absorção de nutrientes, o que ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue e reduzir o colesterol LDL.

De acordo com a nutricionista Liz Galvão, os prebióticos "estimulam os mecanismos imunológicos; aumentam a acidez do intestino ao produzirem compostos orgânicos, diminuindo a multiplicação de agentes patogênicos; e favorecem a produção de produtos metabólicos, como os ácidos graxos de cadeia curta (AGCCs)".

3. Regulação do colesterol

Um dos principais benefícios da ora-pro-nóbis é sua capacidade de ajudar na regulação dos níveis de colesterol.

As fibras solúveis presentes na planta formam um gel que se liga aos ácidos biliares e colesterol, facilitando sua excreção e resultando em níveis mais baixos de LDL no sangue.

Este efeito de regulação do colesterol é crucial para a prevenção de aterosclerose, uma condição que causa obstrução das artérias e pode levar a doenças cardíacas e derrames.

Dados do Ministério da Saúde revelam que 30% das mortes anuais no Brasil são atribuídas a doenças relacionadas a altos níveis de colesterol, totalizando mais de 400 mil óbitos.

4. Saúde dos ossos

A ora-pro-nóbis também desempenha um papel importante na saúde óssea, graças ao seu conteúdo de minerais essenciais como cálcio, magnésio e fósforo.

O cálcio é fundamental para a formação e manutenção dos ossos e dentes, e sua deficiência está ligada ao desenvolvimento de osteoporose.

O magnésio é necessário para a ativação da vitamina D, que auxilia na absorção de cálcio, enquanto o fósforo contribui para a formação da matriz óssea, complementando a função do cálcio.

5. Controle da glicemia

Imagem ilustrativa de pessoa medindo glicemia para verificar diabetes. - Reprodução/Freepik

As fibras solúveis presentes nas folhas retardam a digestão e a absorção de carboidratos, resultando em um maior controle do açúcar no sangue.

"O açúcar refinado é um carboidrato simples, que é rapidamente absorvido e faz com que a glicemia suba rapidamente. Cada pico de glicemia no sangue do paciente lesa, aos poucos, seus órgãos", explica a endocrinologista Claudia Liboni.

6. Propriedades anti-inflamatórias

Os compostos bioativos da ora-pro-nóbis, incluindo flavonoides e ácidos fenólicos, possuem propriedades anti-inflamatórias notáveis.

A inflamação crônica está associada a diversas doenças, como artrite e condições cardíacas.

Os ácidos fenólicos podem modular a atividade de enzimas inflamatórias, reduzindo a inflamação e o dano tecidual.

7. Saúde da pele e dos cabelos

A ora-pro-nóbis é uma excelente fonte de vitaminas e minerais que beneficiam a saúde da pele e dos cabelos. Contém vitaminas A, C e E, além de biotina e zinco.

A vitamina A é essencial para a renovação celular da pele, enquanto a vitamina C é crucial para a síntese de colágeno, que confere elasticidade e firmeza à pele.

"Ela é uma substância antioxidante, ou seja, um ativo que inibe a oxidação das células, diminuindo a ação de radicais livres locais, e pode oferecer resultados excelentes para todos os tipos de pele", afirma a dermatologista Tereza Eliza Panizzi.

Como usar a ora-pro-nóbis?

Integrar a ora-pro-nóbis na dieta é simples e versátil. As folhas podem ser consumidas cruas em saladas, oferecendo um sabor suave que combina bem com outros vegetais.

Também podem ser cozidas em sopas, refogados ou guisados, preservando seus nutrientes. Adicionar as folhas a sucos verdes ou smoothies é uma maneira refrescante de aproveitar seus benefícios.

A planta pode ainda ser utilizada em preparações mais elaboradas, como pães, bolos e massas, enriquecendo os pratos com suas propriedades nutricionais.

Para uma utilização prática, a ora-pro-nóbis pode ser desidratada e transformada em pó, sendo usada como tempero ou suplemento alimentar. No entanto, é recomendável consultar um nutricionista antes de fazer mudanças significativas na dieta.

VEJA TAMBÉM: