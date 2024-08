3 receitas fit com batata-doce para o pré-treino

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Alimento é ótimo para fornecer bastante energia durante a atividade física, além de melhorar a recuperação muscular e ajudar no desempenho no treino

A batata-doce é um alimento versátil e nutritivo, perfeito para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. Rica em carboidratos complexos, fibras e potássio, ela fornece energia perfeita para o pré-treino.

Ao incluir a batata-doce em sua refeição antes de treinar, você garante um fornecimento constante de energia durante a atividade física, melhora a recuperação muscular e otimiza o desempenho nos exercícios.

Existem diversas formas de preparar a batata-doce. A seguir, você encontrará uma variedade de receitas fit com batata-doce prática e perfeitas para o pré-treino.

Panquecas de batata-doce com mel

Ingredientes

2 batatas-doces descascadas e cozidas

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de mel

1 xícara de chá de leite desnatado

2 ovos

1 colher de sopa de óleo de coco

1 colher de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de canela em pó

1 pitada de sal

Mel para servir

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse as batatas-doces até formar um purê liso. Adicione os ovos, o leite e o óleo de coco, misturando bem.

Junte a farinha de trigo integral, o fermento, a canela e o sal, e mexa até a massa ficar lisa e sem grumos. Adicione o mel e misture novamente.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque porções da massa na frigideira quente.

Cozinhe as panquecas até que apareçam bolhas na superfície e as bordas estejam firmes, cerca de 2-3 minutos. Vire-as e cozinhe até dourarem. Sirva com mel.

Batata-doce recheada com ricota e espinafre

Ingredientes

4 batatas-doces

1 xícara de chá de ricota amassada

1 maço de espinafre picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Lave bem as batatas-doces e faça furos com um garfo. Envolva-as em papel-alumínio, coloque em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 45 minutos.

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio, refogue a cebola e o alho até dourar. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada. Acrescente a ricota amassada e misture.

Retire as batatas-doces do forno, corte-as ao meio e retire parte da polpa, formando cavidades. Recheie com a mistura de ricota e espinafre, coloque na assadeira e leve ao forno por 10 minutos.

Suflê de batata-doce com queijo cottage Ingredientes 2 batatas-doces descascadas, cozidas e amassadas

1 xícara de chá de queijo cottage

4 claras de ovo

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Misture as batatas-doces amassadas, o queijo cottage, o leite, o azeite, o sal e a noz-moscada em uma tigela até ficar homogêneo. Bata as claras em neve e incorpore à mistura. Adicione o fermento e misture. Despeje em uma forma de suflê untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos ou até crescer e dourar. *Com informações do Portal Edicase

Confira mais: Receitas Low carb