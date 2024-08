Pré treino caseiro: 3 receitas fáceis para ter mais energia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O pré-treino é essencial para fornecer a energia necessária para realizar exercícios, além de melhorar o desempenho. Sabia que é possível fazer um pré-treino caseiro utilizando ingredientes encontrados na sua cozinha?

Com a correria do dia a dia, nem sempre dá para preparar um pré-treino elaborado. Por isso, as receitas são uma ótima opção para quem busca praticidade e economia.

Utilizando ingredientes como frutas, oleaginosas, aveia e outros alimentos ricos em nutrientes, é possível criar combinações saborosas e nutritivas que irão te fornecer energia para encarar os treinos com mais disposição.

A seguir, confira algumas receitas de pré-treinos caseiros fáceis e que podem ser adaptadas de acordo com suas preferências. Além disso, elas são muito rápidas de fazer.

Pré treino de Banana

Ingredientes

1 banana

1 colher de sopa de aveia

1 colher de sopa de gergelim

1 colher de sopa mel

1 scoop de whey

200ml de água

Para fazer, é só bater todos os ingredientes citados no liquidificador até obter a consistência desejada.

Pré treino de Abacate e banana

Ingredientes

½ abacate

1 banana

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de cacau 100%

1 xícara de leite desnatado

Para fazer, basta bater todos os ingredientes no liquidificador.

Shake de Morango

Ingredientes

6 morangos congelados

1 banana

½ iogurte natural

gelo a gosto

Para fazer, basta bater tudo no liquidificador.



Veja mais: Receitas de pré e pós treino para "bombar"