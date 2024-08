A gravidez é marcada por diversas mudanças físicas e emocionais. Para muitas gestantes, a prática de ioga se torna uma aliada para promover o bem-estar durante o período.

Com movimentos suaves e exercícios de respiração, a ioga pode auxiliar no alívio de dores nas costas, inchaço e ansiedade.

Além dos benefícios físicos, a ioga também proporciona benefícios emocionais, ajudando a gestante a se conectar com seu corpo e com o bebê.

A prática regular da yoga também pode contribuir para um parto mais tranquilo.

Confira a seguir os benefícios da ioga na gestação e dicas importantes para que você possa praticar essa atividade de forma segura.

As informações são de Luciana Macetti, instrutora de ioga, respiração e meditação da Arte de Viver.

Segundo a instrutora de ioga, as posturas e exercícios de respiração na ioga ajudam a relaxar e fortalecer o corpo, além de preparar para o parto.

Ioga também ajuda a preparar a mente e o corpo para o parto. As posturas ajudam a manter o corpo ativo e flexível e a minimizar os sintomas comuns da gravidez, como náuseas.

4 dicas para fazer ioga na gestação

1. Faça ioga em pé

A recomendação é fazer as posições de ioga em pé. Elas ajudam a fortalecer as pernas e melhorar a circulação.

2. Meditação

No segundo e o terceiro trimestre, recomenda-se diminuir tempo gasto para a prática das posturas para prevenir a fadiga. A dica é focar na respiração e meditação.

3. Descanse

Os especialistas também não aconselham a fazer a ioga entre a décima e décima quarta semanas da gravidez. Evite esticar o abdômen.

4. Não faça inversão

As posições que pressionam o abdômen e outras difíceis não são recomendadas para quem está nos estágios mais avançados de gravidez.

É fundamental que a prática de ioga seja orientada por um professor especializado, que poderá adaptar as posturas e exercícios de acordo com as necessidades de cada gestante.

*Com informações do portal Edicase