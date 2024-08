Biscoito low carb: muito fácil de preparar com amendoim e sem açúcar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os biscoitos low carb são uma excelente alternativa para quem busca um lanche saudável, saboroso e que se encaixa em uma dieta com baixo teor de carboidratos.

Esta receita de biscoito é especialmente prática, utilizando amendoim e sem adição de açúcar, ideal para quem deseja reduzir a ingestão de carboidratos e açúcares, mas não quer abrir mão de um petisco delicioso.

Descubra a receita para preparar os biscoitos low carb com amendoim e sem açúcar

Com as informações coletadas do portal Tudo Gostoso, os ingredientes para a receita low carb são:

Ingredientes:

1 xícara de manteiga de amendoim natural (sem açúcar)



1 ovo



1/4 de xícara de adoçante natural (como xilitol ou eritritol, a gosto)



1/2 xícara de farinha de amêndoas



1/2 colher de chá de fermento em pó



1 pitada de sal



Opcional: 1/4 de xícara de pedaços de chocolate amargo (sem açúcar) ou nozes picadas

Modo de Preparo:

Em uma tigela grande, misture a manteiga de amendoim, o ovo e o adoçante natural até obter uma mistura homogênea.

Adicione a farinha de amêndoas, o fermento em pó e o sal. Misture bem até formar uma massa consistente. Se estiver usando, adicione os pedaços de chocolate ou as nozes e incorpore à massa.

Pré-aqueça o forno a 180°C e forre uma assadeira com papel manteiga.

Com a ajuda de uma colher, forme pequenas bolinhas de massa e coloque-as na assadeira. Achate levemente cada bolinha com a parte de trás da colher ou com um garfo para criar o formato de biscoito.

Leve ao forno por 10-12 minutos, ou até que os biscoitos estejam levemente dourados nas bordas. Eles podem parecer ainda um pouco macios no centro, mas firmarão ao esfriar.

Deixe os biscoitos esfriarem na assadeira por alguns minutos antes de transferi-los para uma grade para esfriar completamente. Sirva e aproveite!

Benefícios do Biscoito Low Carb com Amendoim:

Baixo Teor de Carboidratos:

Este biscoito é ideal para quem segue uma dieta low carb, pois utiliza farinha de amêndoas em vez de farinha de trigo e não contém açúcar.

Rico em Proteínas e Gorduras Saudáveis:

A manteiga de amendoim é uma excelente fonte de proteínas e gorduras saudáveis, que ajudam na saciedade e fornecem energia.

Fácil de Fazer:

A receita é simples e rápida, perfeita para quem busca um lanche saudável sem complicações.

Personalizável:

Você pode adicionar ingredientes como pedaços de chocolate amargo ou nozes para um toque extra de sabor e textura.

Dicas para Personalizar a Receita:

Experimente Outras Manteigas: Substitua a manteiga de amendoim por manteiga de amêndoas ou de castanha de caju para variar o sabor.



Adicione Especiarias: Experimente adicionar canela, baunilha ou cacau em pó para criar sabores diferentes.



Incremente com Superfoods: Adicione sementes de chia, linhaça ou proteína em pó para um impulso extra de nutrientes.

