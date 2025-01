Recife Antigo recebe shows gratuitos de frevo nos finais de semana; veja datas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Bairro do Recife receberá shows no clima das prévias carnavalescas nos próximos finais de semana. O primeiro é da Orquestra de Bolso, que se apresenta no Paço do Frevo nesta sexta-feira (17), às 12h, no térreo do museu.

Já nesta sexta-feira (18), às 16h, Maestro Spok comanda a "Roda de Frevo", em palco armado em frente ao Paço, reunindo músicos e compositores para homenagear mestres do Frevo.

Esse mesmo show será repetido no sábado seguinte (25/01). O Paço fica localizado na Praça do Arsenal.

Hora do Frevo

Imagem da Orquestra de Bolso - CHELINE NEVES/DIVULGAÇÃO

Criado em 2015, o conjunto Orquestra de Bolso se destaca por sua formação compacta e criativa, composta por Leandro Gervázio (tuba), João Ricardo (trompete), Neris Rodrigues (trombone), Ricardo Pessoa (sax tenor), Flávio Murilo (sax alto), Ivo Monteiro (surdo), Adriano Lopes (caixa) e Daniel Ataíde (pandeiro).

O grupo combina tradição e inovação ao reinterpretar clássicos do Frevo e músicas de artistas como Zé Ramalho e Luiz Gonzaga.

Roda de Frevo

Maestro Spok - SIDARTA

Sob a liderança do Maestro Spok, músicos convidados sobem ao palco montado em frente ao museu para um tributo a grandes nomes do Frevo, apresentando composições clássicas e inéditas em dois encontros vibrantes que aquecem para o Carnaval.

O evento é realizado pela Empetur em parceria com o Paço do Frevo.

SERVIÇO

"Hora do Frevo" com Orquestra de Bolso

Quando: Dia 17 de janeiro (sexta-feira), às 12h

Onde: Térreo do Paço do Frevo

Quanto: Acesso gratuito

"Roda do Frevo" com Maestro Spok e convidados

Quando: Dias 18 e 25 de janeiro (sábado), às 16h

Onde: Palco em frente ao Paço do Frevo

Quanto: Acesso gratuito