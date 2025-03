Lula deve vir a Pernambuco em abril para anunciar ordem de serviço do Aeroporto de Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente Lula (PT) deve vir a Pernambuco para anunciar a ordem de serviço do Aeroporto de Caruaru - Oscar Laranjeira. A informação foi confirmada, nesta segunda-feira (17), pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal.

"O presidente Lula deve estar agora no mês de abril para anunciar a ordem de serviço do Aeroporto de Caruaru. Serão investimentos na ordem dos R$ 150 milhões, dos quais R$ 75 milhões do governo federal e mais R$ 75 milhões do governo do estado. Essa é mais uma obra conjunta do governo de Pernambuco com o governo federal", disse o ministro.

"Eu tenho muita confiança que o aeroporto de Caruaru pronto ele vai ser muito estratégico para o turismo de negócio, para o turismo de lazer, vai movimentar a nossa economia e vai fazer com que a região cresça", complementou.

Dentre as obras previstas estão a construção de um novo terminal de passageiros com 6 mil m² e a ampliação da pista de pouso e decolagem do aeroporto, que será ampliada de 1.800 para 2.250 metros.

Além disso, os investimentos serão utilizados para implementação de novas pistas de taxiamento de aeronaves e a construção de um novo pátio para os aviões que vão garantir os voos dos passageiros.

Licitação Transnordestina

Os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Renan Filho (Transportes) anunciaram, na quarta-feira (13), em Brasília, que a licitação para a retomada das obras da Transnordestina será realizada no início do segundo semestre de 2025, após conclusão do projeto executivo.

A expectativa é que o trecho Salgueiro-Suape, com cerca de 400 km, receba investimento total de R$ 5 bilhões. Para este ano tem previsto recurso de R$ 450 milhões.

"A expectativa é que a ordem de serviço seja assinada agora no segundo trismestre, do trecho Salgueiro a Suape. Além disso, alguns trechos serão licitados ainda esse ano", comentou Silvio Costa Filho.

"É importante registrar que o governo anterior, infelizmente, tirou a transnordestina das prioridades dos investimentos do Brasil. Tanto é que nós passamos os quatro anos anteriores sem ter nenhuma movimentação em relação a Transnordestina", completou o ministro.

O projeto está em fase de elaboração dos projetos básico e executivo, com perspectiva de conclusão para setembro, iniciando a fase licitatória, e início das obras em 2026.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />