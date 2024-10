Saiba o que abre e o que fecha no Recife no próximo domingo (6), primeiro turno das eleições

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o primeiro turno da eleições que acontecem no próximo domingo (6), é importante ficar atento aos horários das lojas, serviços de saúde e shoppings

Com a chegada das eleições municipais de 2024 no próximo domingo, 6 de outubro, o Recife terá uma série de mudanças nos horários de funcionamento de diversos serviços, comércios e equipamentos públicos.

Enquanto as lojas e shoppings mantêm seus horários regulares, alguns serviços municipais e espaços de lazer terão alterações, refletindo o compromisso da cidade em garantir o exercício da cidadania sem comprometer o atendimento à população.

Confira abaixo os detalhes sobre o que abre e o que fecha durante o dia de votação.

Comércio e shoppings

O comércio no centro do Recife, incluindo lojas de rua e shoppings na Região Metropolitana, funcionará normalmente no dia das eleições.

“Tanto as lojas de rua quanto as de shoppings da Região Metropolitana do Recife seguirão com seu funcionamento habitual. Mas reforçamos que é importante organizar as escalas de trabalho para que todos os colaboradores possam exercer sua cidadania e irem votar”, afirmou Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindilojas Recife.

Principais shoppings

Shopping Recife: 12h às 21h



RioMar Recife: 12h às 21h



Shopping Boa Vista: 11h às 19h



Shopping Tacaruna: 12h às 21h



Plaza Shopping: 12h às 21h



Shopping ETC: 12h às 18h



Shopping de Afogados: não abrirá

Shopping ETC (Bairro dos Aflitos - Recife): lojas, quiosques e praça de alimentação: 12h às 18h (horário normal); Cinema: programação própria

No Agreste, o shopping Carpina funcionará das 12h às 21h e o cinema terá programação própria.

Olinda e Região Metropolitana

Shopping Patteo Olinda: 12h às 21h



Paulista North Way Shopping: 12h às 21h



Camará Shopping (Camaragibe): 12h às 21h



Shopping Guararapes (Jaboatão): 12h às 21h



Shopping Costa Dourada (Cabo de Santo Agostinho): 12h às 20h



Shopping Igarassu: 12h às 20h



Recife Outlet (Moreno): 12h às 21h

Serviços essenciais e de saúde

Segundo a prefeitura do Recife, os serviços de urgência e emergência continuam funcionando 24 horas no domingo das eleições, garantindo o atendimento à população.

Estarão abertas as policlínicas:

Agamenon Magalhães (Afogados);

Amaury Coutinho (Campina do Barreto);

Policlínica e maternidade Barros Lima (Casa Amarela);

Policlínica e maternidade Professor Bandeira Filho (Afogados);

Arnaldo Marques (Ibura);

Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira).

O Hospital da Mulher do Recife também manterá o atendimento para partos de risco habitual e emergências ginecológicas e obstétricas, o Centro Sony Santos, anexo ao HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero, vítimas de violência.

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses funcionará em regime de plantão no domingo, das 8h às 17h, com atendimento via WhatsApp pelo número 3355-7712.

Vacinação

A vacinação de influenza e atualização de calendário vacinal tfuncionará das 09h às 19h no sábado (5):

Shopping Riomar (Pina);

Shopping Recife (Boa Viagem);

Shopping Boa Vista.

No domingo (6):

Shopping Boa Vista, das 11h às 19h;

Shopping RioMar e Recife, das 12h às 19h.

Cultura e lazer

O Jardim Botânico do Recife (JBR) estará fechado no domingo, retomando suas atividades na terça-feira, 8 de outubro;



O Parque de Esculturas Francisco Brennand também ficará fechado no domingo, devido às eleições. Normalmente, o parque não abre às segundas;



Todos os equipamentos culturais mantidos pela Prefeitura do Recife estarão sem expediente no domingo.

Compaz e bibliotecas

A Rede Compaz e a Rede de Bibliotecas pela Paz não abrirão no domingo.



Exceção: o Compaz Eduardo Campos será utilizado como local de votação , ficando aberto apenas para este fim. O centro estará fechado no sábado, 5 de outubro.

Mercado e feiras

As feiras livres e mercados públicos funcionarão das 6h às 13h no domingo, mantendo o abastecimento e o comércio de produtos essenciais.

Assistência Social

As atividades do projeto Praia sem Barreiras, que promove o banho assistido para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, serão suspensas no domingo devido às eleições;

CRAS, CREAS e demais centros de atendimento estarão fechados;

O Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce e as casas de acolhimento institucional manterão suas atividades normalmente;

Os restaurantes populares Josué de Castro e Naíde Teodósio continuarão oferecendo refeições para a população em situação de vulnerabilidade.

Secretaria da Mulher

Os equipamentos da Secretaria da Mulher estarão fechados.



Exceção: o Centro de Referência Clarice Lispector funcionará 24 horas.



o Centro de Referência Clarice Lispector funcionará 24 horas. O Serviço Especializado Regionalizado Clarice Lispector estará aberto das 7h às 19h.

