Carnaval 2025: em Olinda, foliões já lotam as ladeiras do Sítio Histórico; programação de blocos vai até de madrugada

As ladeiras do Sítio Histórico de Olinda já estão tomadas de foliões neste Sábado de Zé Pereira. E a programação de blocos e agremiações é ampla na Marim dos Caetés, não faltando opção para os mais variados gostos.

Entre as principais atrações, pesos pesados do Carnaval olindense como o bloco Eu Acho É Pouco, que começou o desfile às 9h, com saída da Praça Laura Nigro, no Carmo. O Eu Acho É Pouco desfilará ainda na segunda-feira de Carnaval, com a versão infantil Eu Acho É Pouquinho, e na terça-feira.

Outra atração de peso do Sábado de Zé Pereira em Olinda é o tradicional e majestoso Homem da Meia-Noite, que faz o seu 93º desfile a partir da 0h, no Largo do Bonsucesso. O calunga mais famoso do mundo terá um novo percurso este ano: no último trecho, ele sobe a Ladeira do Cariri, ao contrário dos anos anteriores, quando o bloco descia.

Conhecido por seu majestoso calunga de 4 metros de altura, fraque impecável e sorriso enigmático, o bloco, fundado em 1931, promete um desfile repleto de tradição, emoção e homenagens a grandes nomes da cultura pernambucana.

Diversos outros blocos e agremiações também se apresentam durante o sábado de Carnaval, arrastando uma multidão pelas ladeiras de Olinda. Entre eles, o também tradicional Ceroula, que sai às 16h, nas imediações do Colégio São Bento, no Carmo.

Confira os blocos de Olinda neste Sábado de Zé Pereira:

Eu Acho é Pouco

Horário: 9h

Onde: Sede do EAEP (Praça Laura Nigro), Olinda



Bloco Mangue Beat

Horário: 9h

Onde: Mosteiro São Bento, Olinda



Soul Delas

Horário: 10h

Onde: Mosteiro São Bento, Olinda



Pife Floyd

Horário: 10h

Onde: Travessa de São Francisco, 206, Olinda



Sombatuki

Horário: 10h

Onde: Largo do Amparo, Olinda



Trinca de Ás

Horário: 12h

Onde: Espaço Cultural Osvaldo Sérgio, Olinda



Bumba Meu Bowie

Horário: 15h

Onde: Praça do Jacaré, Olinda



Maracadonna

Horário: 15h

Onde: Praça do Jacaré, Olinda



Ceroula de Olinda

Horário: 16h

Onde: Colégio São Bento, Olinda



Hoje a Mangueira Entra

Horário: 16h

Onde: Rua Coronel Joaquim Cavalcanti, Olinda



Sobrecú

Horário: 16h20

Onde: Beco do Bajado, Olinda



Menino da Tarde

Horário: 17h

Onde: Largo do Guadalupe, Olinda



John Travolta

Horário: 19h

Onde: Vassourinhas de Olinda - Largo do Amparo, Olinda



Homem da Meia-Noite

Horário: 23h

Onde: Estrada do Bonsucesso - Sede do Homem, Olinda