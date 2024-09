Em sabatina, Dani Portela discute propostas para tecnologia e inclusão das mulheres na área

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A candidata à Prefeitura do Recife, Dani Portela (PSOL) falou em sabatina sobre suas propostas em acordo com a tecnologia, educação e inclusão digital

A candidata ao cargo de prefeita do Recife pelo PSOL, Dani Portela, participou nesta segunda-feira (2) de uma sabatina realizada pelo Porto Digital, onde discutiu suas propostas de governo e detalhou planos para reduzir desigualdades, promover o empreendedorismo feminino e incentivar a tecnologia.

Reduzir desigualdades



Na redução das desigualdades, Dani diz: “Olhar para o avanço econômico e tecnológico sem que seja excludente.” Ela propõe restaurar a cidade como um todo, trazendo a vida de volta além da arquitetura, o que contribuiria para reduzir os índices de desigualdade em moradia, renda e educação. Além disso, sugere diferentes formas de investimento para diminuir as disparidades entre classe, gênero e raça.

Empreendedorismo feminino



Na área de TI, Dani propõe ações afirmativas para promover a igualdade de gênero, destacando que a segunda maior taxa de desocupação do país é a feminina. Ela sugere descentralizar as escolas em áreas profissionalizantes e levar para as regiões periféricas, além de combater estereótipos associados aos cursos para mulheres.

Dani também propõe utilizar o programa "Emprega Mulher" do governo Lula para capacitar, formar e empregar mulheres, além de aproveitar propostas já existentes para oferecer bolsas de estudo com o objetivo de tirar as mulheres da situação de vulnerabilidade.

O programa citado por ela é o "Transcidadania", da gestão de Fernando Haddad (PT) em São Paulo, oferece bolsa para o curso e para a permanência, visando encaminhar a pessoa para o mercado de trabalho e garantir que ela permaneça na área pelo menos durante a duração do curso.

Infraestrutura



A candidata propõe a implementação de aluguéis sociais e moradias populares no centro da cidade como parte de sua estratégia para revitalizar a área urbana. Além disso, ela planeja investir em iluminação pública, melhorias nas calçadas e no comércio local, para criar um ambiente mais seguro e acolhedor no centro da cidade.

Esses investimentos, de acordo com ela, visam não apenas melhorar a infraestrutura, mas também fomentar a segurança e a vitalidade econômica da região, promovendo um centro urbano mais acessível e dinâmico para todos os cidadãos.

Agenda da candidata desta terça-feira (3):

11h — Sabatina Rádio Jornal;





— Sabatina Rádio Jornal; 19h — Erika Hilton e Jô com as mulheres do Recife, na Praça da Várzea.

