Eleições 2024: Lívia Álvaro, do PP, se une a Ramos para o segundo turno em Paulista

O candidato à prefeitura de Paulista Ramos (PSDB) recebeu mais um apoio para o segundo turno. Lívia Álvaro, do Partido Progressistas, selou aliança com a chapa de Ramos de Felipe Andrade (PSD).

Ela foi no candidata no primeiro turno e ficou em terceiro lugar, com 15.784 votos (9,45%). Além da aliança com o PP, o candidato Ramos conta com a parceria da governadora Raquel Lyra.

O encontro contou com a presença dos deputados estaduais Cleiton Collins (PP) e Henrique Queiroz Filho (PP), além do vereador eleito do Recife, Alef Collins.

"Eu estou aqui para dizer que eu sou Ramos 45, o próximo prefeito do Paulista. Tenho o prazer de estar aqui em alinhamento com o Governo do Estado para a gente dizer que quer mudança, que quer reconstruir Paulista. Estamos também aqui porque Ramos firma um compromisso de abraçar as nossas propostas e rumo ao futuro, rumo à mudança que Paulista tanto precisa", disse Lívia.

O candidato do PSDB celebrou o apoio da ex-candidata. "Esse é um momento histórico e de grande emoção receber a bancada do PP e dizer a Lívia que nós vamos juntos fazer uma Paulista mais humana e que o povo possa se orgulhar", afirmou Ramos.

