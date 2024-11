De olho na eleição da mesa, Gustavo Gouveia usa discurso para destacar atuação na primeira secretaria da Alepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Deputado aproveitou cerimônia sobre reforma do Palácio Joaquim Nabuco para fazer propaganda das ações da gestão atual. Eleição ocorre no dia 2.

O deputado estadual Gustavo Gouveia (Solidariedade) aproveitou o discurso realizado na cerimônia de assinatura da reforma do Palácio Joaquim Nabuco, nesta terça-feira (26), para reforçar seu trabalho à frente da primeira secretaria da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

"O restauro do Museu Palácio Joaquim Nabuco é a concretização do esforço da mesa diretora com essa sólida união construída entre a presidência, a primeira secretaria e os demais representantes da mesa", discursou o parlamentar.

Ele também fez um aceno direto ao presidente da Casa, Álvaro Porto, que tem apoio da maioria da Casa e já declarou apoio à sua reeleição à primeira secretaria.

"Não podemos deixar de registrar o profundo agradecimento, primeiramente ao voto de confiança dado ao presidente Álvaro Porto, a mim e aos demais cargos da mesa pela maioria dos deputados e deputadas", acrescentou, deixando claro seus planos de permanecer na mesa no próximo biênio.

"Hoje, honramos a confiança dada com a entrega desse restauro, cumprindo as promessas da mesa diretora do biênio de 2023 e 2025, demonstrando que o trabalho e a união pode tornar o que era impossível em realidade, colocando nos termos em plenas condições de fazer muito mais", completou Gustavo.

O parlamentar também quis demonstrar seu trânsito entre os funcionários da administração da Alepe.

"Registro ainda meu orgulho e agradecimento a toda a equipe de estrutura administrativa de Alepe, em especial a Procuradoria Geral, a superintendência administrativa, a comissão de licitação e os departamentos de engenharia, arquitetura, serviços gerais e manutenção geral. Não há nada melhor do que trabalhar e colher frutos hoje plantamos mais uma semente para o fortalecimento da democracia em Pernambuco".

Eleição da Mesa da Alepe

Gouveia, como se sabe, era tido como a única incerteza na eleição da nova mesa diretora do Legislativo pernambucano, marcada para a próxima segunda-feira (2), mas ampliou as conversas com os colegas no parlamento e deve ser reeleito, assim como o presidente Álvaro Porto (PSDB).

Ele poderá ter um bate chapa com Francismar Pontes (PSB), que foi lançado pelo PP na disputa pelo cargo. O presidente estadual do PSB, assim como uma maioria de parlamentares, garantiu apoio a Gustavo.

"A bancada do PSB, os deputados do PSB, eu sou o porta-voz, porque eu sou o líder dessa bancada, se reuniu e entendeu que iria acompanhar a orientação do presidente Álvaro Porto, que está acompanhando a reeleição do primeiro secretário Gustavo Gouveia, que tem o respeito de todos nós também e tem a consideração de todos nós", contou Sileno Guedes ao JC.