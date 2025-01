Nomeações de políticos por Raquel e João dão sinais para 2026; Cientista político vê "cálculo racional"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (30), foram publicadas novas nomeações de políticos para cargos na administração estadual, pela governadora Raquel Lyra (PSDB), em continuação a uma leva de nomeações no dia anterior. Em menor escala, a prática também foi realizada no Recife, com o prefeito João Campos (PSB) abrigando ex-vereadores e ex-candidatos na gestão municipal, em nomeações assinadas pelo vice-prefeito Victor Marques (PCdoB), que ocupava o cargo interinamente.

Ao todo, Raquel 37 políticos para cargos no Estado, sendo 29 ex-prefeitos, seis ex-vereadores, um ex-vice prefeito e um ex-candidato a prefeito.

João Campos, por sua vez, trouxe para a gestão municipal um total de 8 políticos, sendo uma ex-prefeita, dois ex-vereadores, quatro ex-candidatos a vereador do Recife e um presidente estadual de partido.

Cientista político vê "cálculo racional" em nomeações de políticos

Para o cientista político Antônio Henrique Lucena, as nomeações representam “cálculo racional” de João e Raquel para as eleições de 2026, embora nenhum dos dois gestores tenham confirmado candidaturas para o pleito estadual.

“São cálculos racionais que estão sendo realizados para garantir apoios regionais e locais para a eleição de 2026. É a busca por consolidar o terreno, pavimentar o caminho”, disse.

Ainda de acordo com o cientista político, as nomeações de Raquel surtem um impacto maior e é possível identificar uma “distribuição regional das nomeações”. Já as indicações de João possuem uma limitação natural pela área de atuação, restrita à cidade.

Para Antônio, as movimentações são naturais, faltando em torno de um ano e meio para as eleições. Apesar disso, ainda de acordo com o cientista político, as nomeações de políticos para cargos comissionados possuem os seus riscos.

“Vejo como um movimento relativamente natural. Claro que isso pode ser classificado como não moralmente muito recomendável, porque você vai aumentar os custos da administração pública, enquanto todos eles falam de redução de gastos, de eficiência, coisas dessa ordem”, afirmou.

Nomeados podem funcionar como “multiplicadores de votos”

Para Antônio Henrique Lucena, os políticos nomeados devem cumprir funções como “multiplicadores de votos”, em suas respectivas regiões e áreas de atuação, enfatizando as dinâmicas de eleições majoritárias no Nordeste, onde apoios de prefeitos e vereadores são importantes para obtenção de resultados.

“No caso de Raquel, assim como também no de João Campos, a ideia é você ter algumas pessoas influentes em determinadas regiões que atuem como agregador de votos”, afirmou.

“A eleição para governador, principalmente em estados aqui do Nordeste, você precisa de ter apoio do prefeito e também dos vereadores, porque eles atuam como multiplicadores de voto. Estando em campanha, não vai dar para visitar todos os municípios do Estado. E é aí que entra justamente o poder da máquina administrativa”, complementou.

Confira abaixo as listas de políticos nomeados por Raquel Lyra e João Campos

Nomeados por Raquel Lyra

Região Metropolitana do Recife

Célia Sales – Ex-prefeita de Ipojuca;

Nadegi Queiroz – Ex-prefeita de Camaragibe;

Professor Lupércio – Ex-prefeito de Olinda;

Joamir Alves de Oliveira - Ex-prefeito de Araçoiaba.

Zona da Mata

Judite Botafogo – Ex-prefeita de Lagoa do Carro;

Xisto Freitas – Ex-prefeito de Aliança.

Mata Norte

Antônio Cassiano da Silva; ex-prefeito de Condado.

Mata Sul

Cláudio José Gomes de Amorim Júnior - Ex-prefeito de São Benedito do Sul;

Rolph Casale - Ex-prefeito de Belém de Maria.

Agreste

Giorge Bezerra – Ex-prefeito de Camocim de São Félix;

Emerson Cordeiro - Ex-prefeito de Poção;

Luiz Aroldo – Ex-prefeito de Águas Belas;

Regina da Saúde - Ex-prefeita de Itaíba;

Renato Lima de Sales – Ex-prefeito de Vertentes do Lério;

Uilas Leal – Ex-prefeito de Alagoinha;

José Maria – Ex-prefeito de Cupira;

José Soares da Fonseca – Ex-prefeito de Salgadinho;

Matheus Emídio de Barros Calado – Ex-prefeito de Terezinha;

Severino Soares dos Santos – Ex-prefeito de Tupanatinga;

Edson Monteiro - ex-candidato a prefeitura de Bonito;

Manuel Plácido Filho - Ex-prefeito de Machados;

Sebastião Leite da Silva - Ex-prefeito de Pesqueira.

Sertão

Domingos Sávio da Costa Torres – Ex-prefeito de Tuparetama;

José Torres - Ex-prefeito de Iguaracy;

Haroldo Silva Tavares – Ex-prefeito de Verdejante;

Manuca – Ex-prefeito de Custódia;

Rafael Cavalcanti – Ex-prefeito de Afrânio;

Raimundinho Saraiva – Ex-prefeito de Exu;

Edilton Alves de Carvalho Nunes - Ex-vice-prefeito de Salgueiro;

Raimundo Pimentel – Ex-prefeito de Araripina;

Bernardo de Moraes Ferraz - Ex-prefeito de Itacuruba.

Vereadores

Alcides Cardoso - ex-vereador do Recife pelo Partido Liberal (PL). Atuou como oposição ao prefeito do Recife, João Campos (PSB);

Ronaldo Lopes - ex-vereador pelo Partido Progressista (PP). Conquistou cerca de 7 mil votos no último pleito municipal;

Josué Varela de Oliveira (Doduel) - ex-vereador pelo PSD;

Amaro Cipriano (Maguary) - ex-vereador pelo PP;

Lucinha Mota - ex-vereadora de Petrolina e ex-secretária Justiça e Direitos Humanos do governo Raquel;

Nelson Diniz Moura - ex-vereador de Caruaru.

Nomeados por João Campos

Ana Célia Farias, ex-prefeita de Surubim;

Aline Mariano (PSB) – ex-vereadora do Recife;

Victor André Gomes (PV) – ex-vereador do Recife;

Josemi Simões (PSB) – ex-candidato a vereador do Recife;

Germana Lacerda (PSB) – ex-candidata a vereadora do Recife;

Benjamim da Saúde (DC) – ex-candidato a vereador do Recife;

Edmar de Oliveira (DC) – ex-candidato a vereador do Recife e presidente estadual do DC;

Fábio Bernardino (Agir) – presidente estadual do Agir.



