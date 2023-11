Raquel Lyra anuncia concurso público para Polícia Científica de Pernambuco; veja vagas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Depois de dar detalhes sobre os concursos das Polícias Civil e Militar, o Governo de Pernambuco anunciou, na última segunda-feira (6), que vai realizar concurso público para a Polícia Científica. O anúncio foi feito ontem pela governadora Raquel Lyra (PSDB).



Ao todo, serão disponibilizadas 214 vagas, sendo 77 para o cargo de agente de medicina legal, 60 para médico legista e 77 para perito criminal.

De acordo com a resolução do certame, uma comissão será criada para tratar dos procedimentos de abertura do concurso, que ainda não tem data prevista. O edital também não foi publicado.



"A recomposição de pessoal nas forças de segurança do Estado é nossa prioridade. Durante este tempo de gestão nós já entregamos 724 novas viaturas para a PM, 20 para a Polícia Penal, além de 7 mil coletes balísticos para policiais militares e 1 mil para os policiais civis", declarou Raquel Lyra.

"Nós estamos caminhando firmes no propósito de construir um Estado mais seguro. Estamos investindo na prevenção à violência, na garantia de mais agilidade na elucidação de crimes e maior segurança para toda a população", completou a governadora.

A secretária de Administração do Estado, Ana Maraíza, diz que o preenchimentos das vagas irá auxiliar na recomposição do efetivo da Polícia Científica, "contribuindo para a política de segurança pública estadual e também trazendo benefícios para toda a população”.

Concursos da PMPE e PCPE

No início do mês, o governo de Pernambuco revelou a data da publicação do edital do concurso da Polícia Civil. A gestão também revelou que a prova está prevista para o dia 25 de fevereiro de 2024, sob responsabilidade da Cebraspe.

O Governo de Pernambuco também anunciou, no dia 11 de outubro, que o edital do concurso da Polícia Militar de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros será publicado no dia 13 de novembro de 2023. A gestão Raquel Lyra também revelou que a empresa responsável pelo certame será o Instituto AOCP.