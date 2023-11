Após frequentes assaltos, Compesa solicita apoio da SDS para garantir segurança em estações do interior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Estações da Compesa no interior do estado foram vítimas de cinco furtos em um período de oito meses

Após o blog de Jamildo noticiar os frequentes assaltos ocorridos em estações da Compesa no interior do Estado, a companhia afirmou, na noite da última segunda-feira (6), que vai solicitar o apoio da Secretaria de Defesa Social (SDS) para desenvolver estratégias para identificar os criminosos.

A decisão foi tomada após a Estação Elevatória Elevatória de Água Bruta (EEAB) de Bom Jardim, no Agreste, ser vítima de roubo na madrugada do último sábado (4). De acordo com a Compesa, esse foi o quinto furto registrado no sistema em um período de oito meses.

A companhia relatou que registrou boletim de ocorrência e que autoridades policiais estão investigando o caso.

Em nota, a Compesa também afirmou que outras medidas estão sendo adotadas para monitorar as unidades operacionais da empresa com maior incidência de furtos de equipamentos, mas não detalhou essas ações.

Estação da Compesa em Bom Jardim, no Agreste, foi assaltada - Repropdução

O blog de Jamildo entrou em contato com a SDS para saber que tipo de ação será realizada para coibir os assaltos. Esta reportagem será atualizada assim que houver retorno.

Assaltos no interior

O assalto mais recente aconteceu na EEAB de Bom Jardim, que faz parte do Sistema Palmeirinha. De acordo com a Compesa, ladrões levaram cabos e danificaram equipamentos do quadro elétrico, ocasionando a suspensão do fornecimento de água dos municípios de Bom Jardim, João Alfredo e Orobó.

No final de outubro, um funcionário da Estação Elevatória Prata 1, em Caruaru, também no Agreste, viveu momentos de terror ao ser vítima de um assalto em seu horário de expediente.

A investida dos criminosos ocorreu no fim da tarde, com o dia ainda claro. Homens invadiram o local, roubaram um carro, um celular, todos os pertences da vítima e um conjunto de motobomba.

Ao deixarem o local, os bandidos trancaram o funcionário dentro da sala. Ele conseguiu sair do local após arrombar a porta e pedir ajuda a um mototaxista.

Assalto na Estação Elevatória Prata 1 da Compesa, em Caruaru - Reprodução

A própria Compesa também compartilhou, no dia 13 de outubro, que sofreu outro assalto em unidades de Bezerros, Gravatá e Sairé. Os criminosos furtaram equipamentos e fiações elétricas.

Funcionários cobram segurança

O investimento em segurança é uma reivindicação frequente dos funcionários e terceirizados da empresa. O dirigente do Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco (Sindurb-PE), José Barbosa, disse ao blog que não há segurança privada nas estações do interior do estado, e que dificilmente há rondas da PM para garantir a segurança dos trabalhadores.

"Não adianta só você tentar combater um ou outro delinquente se você não pega quem são os receptadores. É preciso rastrear tudo, porque é um grupo muito bem organizado que age nessas cidades em que há frequentes assaltos", apontou o sindicalista após o assalto do último fim de semana.

Em março deste ano, o sindicato protocolou denúncia junto à Superintendência Regional do Trabalho de Pernambuco (SRT-PE) sobre a "onda de violência e insegurança que os funcionários vêm sofrendo em suas estações e unidades de trabalho".

No texto, o Sindurb disse que os empregados da Compesa vêm sofrendo exposição cotidiana e risco iminente de morte ou lesões corporais, decorrentes de ações agressivas em forma de assalto quando do exercício das suas atividades. A entidade diz que existem unidades que foram assaltadas mais de cinco vezes.

"Foi verificado que os trabalhadores envolvidos com o procedimento de captação, tratamento e distribuição de água que laboram em estações elevatórias, estações de tratamento e locais de armazenamento e distribuição vêm sofrendo todos os tipos de ameaça e constrangimento no exercício de suas funções, sem qualquer aparto de segurança e preservação de suas integralidades físicas", expõe o documento.

