Concurso INSS 2024: Edital com datas definidas? Confira últimas notícias

Confira informações sobre o Concurso do INSS

O INSS pediu 7.655 novas vagas no ano passado para cargos de Técnico e Analista. O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, afirmou que o concurso está em fase de estudos avançados.

Confira mais informações no texto abaixo.

Concurso INSS 2024

O INSS planeja realizar um novo concurso em breve para contratar Peritos Médicos Federais. Solicitou a abertura de 1.574 vagas para esse cargo, e o edital já está disponível no Diário Oficial da União.

O último concurso para Técnico do Seguro Social, realizado em 2022, atraiu mais de 1 milhão de inscritos. Este concurso permanece válido até maio deste ano e pode ser prorrogado por mais um ano.

Até agora, o INSS convocou mil candidatos aprovados dentro das vagas oferecidas, juntamente com outros 250 excedentes. Prevê-se que mais candidatos do cadastro reserva sejam chamados em 2024 para o Concurso do INSS.

INSS: vagas e salários

Analista e Técnico do Seguro Social

Status: Solicitado



Banca: A definir



Vagas: 7.655 solicitadas



Salário inicial: R$ 5.938,09 a R$ 9.109,20 + Aux. Alimentação de R$ 658,00



Último edital: INSS 2022 | Demanda de inscritos



Concurso INSS - Perito Médico