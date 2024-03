TCE aponta que compra milionária de livros de Lispector em 2020 não deu prejuízo ao erário do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Objeto do julgamento foram pessoas que atuavam na Secretaria de Educação do Recife, na época

O blog de Jamildo mostrou, ontem, que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE) divulgou o julgamento de um credenciamento de compra de livros de Clarice Lispector, por parte da Secretaria de Educação do Recife, que continha supostas irregularidades e vícios.

O contrato tinha valor de R$ 10.835.975,40 e foi firmado com a empresa Pontual Distribuidora em 2020, durante a pandemia, ainda na gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio (PSB) — que não atuou na compra nem teve as contas julgadas.

Nesta quinta-feira (21), a coluna teve acesso ao acórdão do julgamento, ocorrido em 14 de março.

Os conselheiros da Segunda Câmara do TCE entenderam que o credenciamento teve vícios que afetam diretamente os pressupostos relativos à exiguidade de prazo de publicidade, além da participação de apenas um interessado, mas também identificou que não houve a constatação de prejuízo ao erário.

Desta forma, o TCE julgou que as contas de Aquila Cabral de Melo Souto Maior e Bernardo Juarez D'Almeida, que atuavam na secretaria de Educação na época, foram consideradas regulares com ressalvas no exercício de 2020.

O TCE também determinou que a Secretaria de Educação deve se abster de realizar contratação direta quando não estiver amparada pela legislação em vigor, e que instale uma comissão que deverá receber material de valor superior ao limite estabelecido pela legislação.

Ainda, que a pasta adote um sistema informatizado e integrado para controle e gestão do almoxarifado, assim como passe a fazer a classificação contábil de despesas com aquisição de livros e materiais bibliográficos como "material permanente".

Quer ficar informado sobre política, eleições e tudo que envolve o jogo do poder? Clique aqui para se inscrever no nosso canal do WhatsApp.

Os conselheiros também recomendaram à Secretaria que faça constar nos processos de aquisição de materiais permanentes com valor superior a R$ 500 mil a autorização prévia do Conselho de Política Financeira, e que confeccione termo de contrato que estabeleça penalidades em caso de inexecução total ou parcial de contrato com valores expressivos.

E que a secretaria atente para o envio completo dos documentos exigidos nas prestações de contas.

O TCE também determinou à Diretoria de Controle Externo que instaure auditoria especial para analisar as aquisições de livros e materiais bibliográficos pela Secretaria de Educação junto à Pontual Distribuidora e GM Quality Comércio em 2018 e 2019, ou seja, em exercícios anteriores ao julgado neste relatório.

Assinaram o acórdão os conselheiros Carlos Pimentel, relator do processo, Marcos Loreto e Dirceu Rodolfo, que acompanharam o relator. Também assinou o procurador do Ministério Público de Contas Gilmar Severino de Lima.