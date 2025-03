Ônibus: Recife ganha nova linha de ônibus com ar-condicionado e ligando as Zonas Oeste e Norte

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Linha 2434 - TI Getúlio Vargas/Tamarineira entrou em operação no sábado 15/3 e será operada com veículos refrigerados da empresa MobiBrasil

Uma nova linha de ônibus ligando as Zonas Oeste e Norte do Recife foi criada pelo governo do Estado, que é responsável pelo Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR). A linha 2434 - TI Getúlio Vargas/Tamarineira, operada pela empresa MobiBrasil, entrou em operação no sábado (15/3).

A criação da linha foi aprovada na última reunião ordinária do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), realizada no dia 30 de dezembro de 2024 e que também aprovou o aumento de 4,29% no valor das passagens do Grande Recife.

A nova linha atende os bairros do Cordeiro, Parnamirim, Tamarineira, Torre e áreas adjacentes. E a boa notícia é que todos os veículos terão ar-condicionado, sendo cobrado o Bilhete Único de R$ 4,30 (Anel A), fazendo parte da rede de integração temporal do Terminal Integrado Getúlio Vargas.

A linha passará pelo Atacado dos Presentes, Carrefour, Shopping Plaza, Mateus Hiper Casa Forte, Shopping Parnamirim, Policlínica Albert Sabin, Home Center Ferreira Costa, Hospital Santa Helena, Parque Tamarineira, Hospital Agamenon Magalhães, Hospital Maria Lucinda.

Confira o itinerário da nova linha:

Terminal / Ponto de Retorno

TI Getúlio Vargas, Rua Manoel Moreira, Av. Caxangá, Av. Gen. San Martin, Rua Honório Correia, Rua Gregório Júnior, Rua Souza Bandeira, Rua Tomaz Gonzaga, Rua Conselheiro Teodoro, Praça Prof. Barreto Campelo (Praça da Torre), Rua Dom Manoel da Costa, Rua Padre Anchieta, Rua José Bonifácio, Ponte/Viaduto Cordeiro de Farias (Torre/Parnamirim), Rua João Tude de Melo, Rua Abelardo Carneiro Leão, Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, Praça Jornal do Comércio, Av. Dezessete de Agosto, Praça de Parnamirim, Av. Parnamirim, Rua Tito Rosas, Rua Padre Roma, Rua Cônego Barata, Av. Norte.

Ponto de Retorno / Terminal

Av. Norte, Rua Gen. Abreu e Lima, Rua Regueira Costa, Rua Dr. José Maria, Av. Conselheiro Rosa e Silva, Estrada do Arraial, Rua Desembargador Góes Cavalcante, Praça de Parnamirim, Av. Dezessete de Agosto, Praça de Parnamirim, Av. Parnamirim, Av. Rui Barbosa, Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, Praça Jornal do Comércio, Av. Dezessete de Agosto, Rua Virgínia Loreto, Rua João Tude de Melo, Ponte/Viaduto Cordeiro de Farias (Torre/Parnamirim), Rua José Bonifácio, Rua Prof. Trajano de Mendonça, Rua Real da Torre, Rua Conde de Irajá, Praça Prof. Barreto Campelo (Praça da Torre), Rua Marquês de Maricá, Rua Dianápolis, Av. Prof. Estevão Francisco da Costa, Av. Gen. San Martin, TI Getúlio Vargas.