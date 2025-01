Portabilidade dos planos de saúde: entenda o que muda com novas regras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Entraram em vigor novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que trazem mudanças significativas para a portabilidade dos planos de saúde.

As alterações fazem parte da Resolução Normativa 585/2023 e visam garantir mais flexibilidade e segurança para os beneficiários diante de modificações na rede hospitalar, como exclusões de hospitais ou mudanças nos serviços de urgência e emergência.

Com a nova regulamentação, os consumidores ganham mais liberdade para trocar de plano sem enfrentar barreiras que antes dificultavam o processo.

O que é portabilidade de carências?

A portabilidade de carências é o direito que o beneficiário tem de migrar de um plano de saúde para outro sem precisar cumprir novos períodos de carência – ou seja, o tempo de espera para ter acesso a determinados serviços e coberturas.

Antes, essa opção estava restrita a condições específicas, como permanência mínima no plano atual e compatibilidade de preços entre os planos.

Agora, com a nova resolução para 2025, a portabilidade se torna mais acessível em situações de alteração na rede hospitalar do plano de saúde.

Confira as principais mudanças:

1. Fim do prazo mínimo de permanência

Anteriormente, era necessário que o beneficiário permanecesse de 1 a 3 anos no plano atual antes de solicitar a portabilidade.

Com a nova norma, esse prazo deixa de ser exigido nos casos em que o hospital da rede credenciada for descredenciado ou substituído no município de residência ou de contratação do plano.

2. Eliminação da exigência de compatibilidade de preços

Outra mudança importante é o fim da obrigatoriedade de que o novo plano tenha faixa de preço semelhante ao plano de origem.

Agora, o beneficiário pode escolher um plano com valores diferentes sem restrições, desde que cumpra as demais condições.

3. Direito ampliado em casos de insatisfação

Se o beneficiário estiver insatisfeito com a retirada de um hospital ou serviço essencial, pode solicitar a portabilidade, garantindo maior autonomia em sua escolha.

Como exercer esse direito?

É essencial que os beneficiários estejam atentos às regras gerais e consultem a operadora ou um especialista antes de iniciar o processo de migração.

Além disso, é importante avaliar se o novo plano escolhido oferece rede e coberturas compatíveis com as expectativas.

Para exercer a portabilidade de carências, o consumidor deve:

Verificar se o descredenciamento ou substituição do hospital ocorreu no município de residência ou de contratação do plano;



Consultar a ANS para identificar planos compatíveis e disponíveis;



Solicitar a migração diretamente com a operadora do novo plano, apresentando os documentos necessários.

Saiba como ler o JC Premium