Experimente essa receita de almôndegas fit e desfrute de um almoço saudável, saboroso e nutritivo; facilite sua rotina com um almoço rápido!

Almôndegas são um clássico que agrada a todos, mas muitas vezes podem ser ricas em gorduras e calorias.

Com a receita de almôndegas fit, você pode desfrutar desse prato delicioso de forma mais saudável, sem comprometer o sabor.

Vamos aprender como preparar essa versão leve e nutritiva? Confira os ingredientes fitness, a seguir!

Receita de almôndegas fit: faça um almoço saudável e saboroso!

De acordo com as informações do portal Receita Natureba, esta é receita ideal das almôndegas fit:

Ingredientes

500g de peito de frango moído ou carne moída magra (como patinho)



1/2 xícara de aveia em flocos finos



1 ovo



1 cebola média ralada



2 dentes de alho picados



1 cenoura ralada



1/2 xícara de salsinha picada



Sal a gosto



Pimenta-do-reino a gosto



1 colher de chá de páprica doce (opcional)



1 colher de chá de orégano (opcional)

Modo de Preparo

Em uma tigela grande, misture o frango moído (ou carne moída) com a aveia em flocos finos.

Adicione o ovo, a cebola ralada, o alho picado e a cenoura ralada.

Tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e orégano.

Misture bem todos os ingredientes até obter uma massa homogênea.



Modelagem das Almôndegas:

Com as mãos levemente untadas com azeite, faça pequenas bolinhas com a massa.

Coloque as almôndegas em um prato ou bandeja. Pré-aqueça o forno a 200°C.

Forre uma assadeira com papel manteiga ou unte levemente com azeite.

Disponha as almôndegas na assadeira, deixando um espaço entre elas.

Asse por cerca de 20-25 minutos, virando as almôndegas na metade do tempo para que dourem por igual.



Alternativa na Air Fryer:

Pré-aqueça a air fryer a 180°C por 5 minutos.

Coloque as almôndegas na cesta, sem sobrepor.

Asse por cerca de 15 minutos, virando na metade do tempo.



Molho de Tomate (Opcional):

Enquanto as almôndegas assam, prepare um molho de tomate caseiro.

Em uma panela, aqueça um fio de azeite e refogue alho e cebola.

Adicione tomates picados ou molho de tomate pronto, tempere com sal, pimenta e manjericão a gosto. Deixe cozinhar até engrossar. Após assadas, coloque as almôndegas no molho de tomate e deixe cozinhar por mais alguns minutos. Sirva quente, acompanhado de arroz integral, salada ou legumes.

Dicas Adicionais para o preparo do almoço:

Variedade de Proteínas: Experimente fazer com carne de peru ou carne bovina magra.



Temperos: Varie os temperos conforme seu gosto, como cominho, coentro ou noz-moscada.



Conservação: Congele as almôndegas cruas ou já assadas para refeições rápidas durante a semana.

Benefícios das Almôndegas Fitness

Saudável e Nutritivo:

Utilizando carne magra e ingredientes como aveia e cenoura, essa receita é rica em proteínas, fibras e vitaminas.

Versatilidade:

As almôndegas fit podem ser servidas com diversos acompanhamentos, sendo uma excelente opção para variar o cardápio do almoço ou jantar.

Praticidade:

Podem ser preparadas em quantidade e congeladas, facilitando a rotina alimentar saudável.

