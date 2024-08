Receita de lasanha de berinjela fit: delicioso para um almoço saudável

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A lasanha de berinjela fit é uma alternativa saudável e saborosa à tradicional lasanha de massa.

Utilizando fatias de berinjela no lugar da massa, essa receita reduz significativamente as calorias e os carboidratos, mantendo todo o sabor e a textura que amamos.

É uma excelente opção para um almoço nutritivo e equilibrado, ideal para quem está seguindo uma dieta saudável ou quer incluir mais vegetais na alimentação.

Vamos aprender como preparar essa deliciosa lasanha de berinjela fit, abaixo!

Faça a receita da lasanha de berinjela fit para o almoço em família

Com as informações do portal Vivat, a

Ingredientes

Para a Berinjela:

3 berinjelas grandes



Sal a gosto



Azeite de oliva para grelhar

Para o Molho de Carne:

500g de carne moída magra (pode substituir por peito de frango desfiado ou carne de soja para uma versão vegetariana)



1 cebola média picada



2 dentes de alho picados



2 tomates maduros picados



1 lata de molho de tomate (ou molho caseiro)



Sal e pimenta a gosto



1 colher de chá de orégano



1 colher de chá de manjericão seco



1 colher de sopa de azeite de oliva

Para o Molho Branco Fit:

1 xícara de leite desnatado (ou leite vegetal)



1 colher de sopa de amido de milho



1 colher de sopa de queijo cottage ou ricota



Sal e noz-moscada a gosto

Para Montar:

1 xícara de queijo muçarela light ralado (ou queijo vegano para uma versão sem lactose)



1/4 xícara de queijo parmesão ralado (opcional)

Modo de Preparo

Corte as berinjelas em fatias finas no sentido do comprimento.

Coloque as fatias em uma peneira, salpique sal e deixe descansar por 20 minutos para retirar o excesso de água e reduzir o amargor.

Lave bem as fatias e seque com papel toalha.

Aqueça uma grelha ou frigideira com um pouco de azeite e grelhe as fatias de berinjela até ficarem macias e levemente douradas. Reserve.



Preparar o Molho de Carne:

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione a carne moída e cozinhe até que esteja bem dourada.

Acrescente os tomates picados e o molho de tomate, tempere com sal, pimenta, orégano e manjericão.

Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos, até o molho engrossar.

Preparar o Molho Branco Fit:

Em uma panela pequena, dissolva o amido de milho no leite desnatado.

Leve ao fogo médio, mexendo sempre até começar a engrossar.

Adicione o queijo cottage ou ricota, tempere com sal e noz-moscada a gosto, e misture bem até obter um molho cremoso.

Montar a Lasanha:

Pré-aqueça o forno a 180°C. Em um refratário, comece com uma camada de molho de carne no fundo.

Adicione uma camada de fatias de berinjela grelhadas, seguida por uma camada de molho branco.

Repita as camadas até terminarem os ingredientes, finalizando com uma camada de molho de carne.

Polvilhe o queijo muçarela ralado e, se desejar, o queijo parmesão por cima.



Leve ao forno preaquecido por cerca de 20-30 minutos, até que o queijo esteja derretido e levemente dourado.



Retire do forno e deixe a lasanha descansar por alguns minutos antes de servir.

Dicas para uma Receita Perfeita

Variedade de Queijos:

Experimente usar queijos diferentes, como queijo minas ou ricota, para variar o sabor da lasanha.

Ervas Frescas:

Adicione ervas frescas, como manjericão e salsa, entre as camadas para um sabor extra.

Versão Vegetariana:

Para uma versão vegetariana, substitua a carne moída por lentilhas cozidas ou carne de soja.

Congelamento:

A lasanha de berinjela pode ser congelada em porções individuais, facilitando o consumo durante a semana. Basta descongelar e aquecer no forno ou micro-ondas.

Benefícios da Lasanha de Berinjela Fit

Baixo em Calorias e Carboidratos:

A substituição da massa tradicional por fatias de berinjela reduz significativamente as calorias e os carboidratos da receita.

Rica em Fibras:

A berinjela é rica em fibras, que ajudam na digestão e promovem a saciedade, auxiliando no controle do peso.

Fonte de Nutrientes:

A berinjela é uma excelente fonte de vitaminas e minerais, incluindo vitamina C, vitamina K, vitamina B6, folato, magnésio e potássio.

Propriedades Antioxidantes:

A berinjela contém antioxidantes, como nasunina e clorogênico, que ajudam a combater os radicais livres e protegem as células do corpo.

