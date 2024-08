5 Poderosos benefícios da erva cáscara sagrada para a saúde

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cáscara sagrada é uma erva funcional ,nativa da América do Norte, que tem diversas propriedades poderosas relacionadas ao sistema digestivo.

Muitas pessoas recorrem à planta para aproveitar seus benefícios para a saúde através do chá e outros consumos.

A seguir, conheça melhor os benefícios da erva cáscara para a saúde e conheça melhor essa poderosa erva:



Alívio da constipação e distúrbios digestivos

A cáscara sagrada tem efeito laxativo devido à presença de antraquinonas que ajudam na motilidade intestinal, prevenindo a constipação além de ajudar a aliviar vários outros distúrbios digestivos.

De acordo com estudo de Anderson e Whalen (2014) publicado no American Journal of Gastroenterology, a planta ajuda na motilidade intestinal em pacientes com dispepsia funcional, aliviando inchaço e desconforto.

Desintoxica o fígado

A cáscara sagrada ajuda na eliminação e redução da quantidade de toxinas que poderiam ser reabsorvidas pelo corpo, deixando o fígado menos sobrecarregado.

Melhora a saúde da pele

Com um intestino funcionando bem, a pele também fica mais limpa e saudável.

"O intestino desempenha um papel fundamental na regulação da renovação das células epiteliais, no reparo da exposição à luz UV, na hidratação da pele, no controle da velocidade de cicatrização de feridas e na influência do microbioma da pele", conta o dermatologista Dr. Daniel Cassiano, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Prevenção de doenças cardiovasculares

Conforme uma pesquisa realizada por Grundy et al. (2004), publicada no Journal of Clinical Lipidology, a eliminação de resíduos e a redução do colesterol ruim diminuem o risco de doenças cardíacas.

Estudos sugerem que a cáscara pode ajudar na eliminação de toxinas e colesterol pelo intestino.

Regulação da menstruação O chá de cáscara sagrada pode aliviar sintomas pré-menstruais além de tornar o ciclo menstrual mais confortável, mais regular e menos doloroso.

