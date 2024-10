Festival "Eu Amo Café" chega à 4ª edição em Pernambuco; veja cafeterias participantes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O circuito Eu Amo Café, em sua quarta edição, acontece de 20 de outubro a 24 de novembro, com a participação de 33 cafeterias especializadas em cidades como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, e Gravatá e Taquaritinga do Norte, no Agreste.

O evento é organizado pela Associação de Cafeterias de Especialidade de Pernambuco (ASCAPE), que também promove o Recife Coffee.

O que esperar da quarta edição do Eu Amo Café

O grande atrativo do festival é a “Dupla dos Sonhos”, que traz uma combinação de cappuccino tradicional e uma sobremesa exclusiva, por R$ 29,90 em todas as cafeterias participantes.

A bebida, de origem italiana, é feita com café espresso e leite vaporizado, sendo a base para as criações únicas de cada cafeteria.

“Quem ama café especial vai poder provar a mesma bebida, cappuccino, preparada por diversos baristas e com diferentes grãos e leites”, afirma a barista e vice-presidente da ASCAPE, Ane Wink.

Este ano, a organização espera a participação de 80 mil pessoas durante o festival.

Além da experiência nas cafeterias, o festival promove o Café no Parque, um evento de abertura que será realizado no Parque Jardim do Poço (Avenida 17 de Agosto, Casa Forte, Recife) no dia 19 de outubro, um dia antes do início oficial do circuito.

Confira as cafeterias participantes:

Gravatá

Arte e Café



Taquaritinga do Norte

Takwary Café Premium

Jaboatão dos Guararapes

Nouve Café



Fridda Café

Olinda

Olinda Café



Xêro Café



Zoco Café

Recife

81 Coffee Co.



A Vida é Bela Café



Aurora Café



Borsoi Café



Café com Dengo



Café do Brejo



Casa Mendez



Celeste Café



Coffee Cube



Elã Café



Emê Café



Ernest Café Bistrô



Furdunço Café + Cultura



Kaffe (Boa Viagem)



Kaffe (Espinheiro)



La Fuent



Livraria da Praça



O Melhor Cantinho da Cidade



Palatsi Convenience Coffee Shop (Aurora)



Palatsi Convenience Coffee Shop (Ilha do Leite)



Pingo Arte Café

Novidades e premiações

A novidade desta edição é o Check-in Digital, substituindo o antigo "Cartão Infidelidade", utilizado pelo evento.

Os visitantes que acumularem pelo menos 30 carimbos em diferentes cafeterias poderão ganhar prêmios, como, vouchers da Dupla dos Sonhos e kits com brindes e café.

Para quem é amante de café

Todas as cafeterias participantes do Eu Amo Café contam com baristas, que é o profissional especializado em cafés e toda sua cadeia produtiva, responsável por extrair do café as suas melhores características.

As “Duplas dos Sonhos” são elaboradas com café especial ou de especialidade, que são classificados assim aqueles grãos livres de impurezas e defeitos e, por isso, considerados de altíssima qualidade.

Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais oficiais do evento, @euamocafefestival.