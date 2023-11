Voo com brasileiros vindos de Gaza fará parada técnica no Recife antes de seguir para Brasília

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aeronave decolou na manhã desta segunda-feira do Cairo em direção ao Brasil; voo terá três paradas técnicas

O avião da FAB que transporta os brasileiros repatriados da Faixa de Gaza decolou na manhã desta segunda-feira (13) do aeroporto do Cairo, no Egito.

De acordo com a Força Aérea Brasileira, a previsão é de que aeronave pouse na Base Aérea do Recife ainda nesta segunda-feira para uma parada técnica.

Em seguida, o avião segue para Brasília, onde deve aterrissar por volta das 23h30. A expectativa é de que o presidente Lula recepcione os repatriados na Base Aérea da capital federal.

Antes de chegar ao Brasil, o avião ainda fará duas paradas técnicas: em Roma, na Itália, e em Las Palmas de Gran Canaria, na Espanha.

O VC-2 (Embraer 190), cedido pela Presidência da República, fará o décimo voo de retorno ao Brasil. - GOV BR e FAB

Ao todo, 32 pessoas integram o grupo de brasileiros vindos de Gaza, sendo 17 crianças, nove mulheres e seis homens. Desse total:

22 são brasileiros;

7 são palestinos com Registro Nacional Migratório (RNM);

3 são palestinos parentes próximos de brasileiros.

Duas outras pessoas que também estavam na lista de repatriados desistiram de embarcar e permaneceram na Faixa de Gaza.

De acordo com a Agência Brasil, os repatriados receberão apoio psicológico, cuidados médicos e imunização e terão um período de repouso em Brasília, em alojamento da Força Aérea Brasileira (FAB), antes de se deslocarem para outras cidades no Brasil.

O Ministério da Saúde afirmou que a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) está sendo mobilizada para oferecer aos repatriados os cuidados em saúde necessários logo no momento de chegada ao Brasil, em Brasília.

Ao chegarem ao Brasil, também será feita a regularização migratória, pela Polícia Federal, e a emissão de outros documentos que permitam o acesso a serviços públicos e ao emprego.

Os brasileiros estão a bordo do VC-2 (Embraer 190), aeronave cedida pela Presidência da República. Esse é o 10º voo de retorno ao Brasil.

