Concurso BNB 2024: Quanto ganha um analista bancário do BNB? Saiba o que faz e o salário

O concurso do Banco do Nordeste terá seu edital divulgado até o final de janeiro. A Fundação Cesgranrio será responsável por organizar o processo, conforme contrato anunciado em 17 de outubro. A previsão é de 100 mil candidatos inscritos.

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, juntamente com a Diretora de Administração, Ana Teresa, divulgou nas redes sociais a autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para a realização do concurso público do BNB.

Últimas informações sobre o Concurso BNB 2024

O concurso irá disponibilizar aproximadamente 500 vagas, sendo 410 para o cargo de Analista Bancário (nível médio) e 90 para Especialista Técnico em TI (nível superior). Os salários variam de R$ 3.788,16 a R$ 6.556,92, conforme o nível de escolaridade, com benefícios e gratificações inclusos.

As provas objetivas incluirão Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Quantitativo, além de Conhecimentos Bancários. A taxa de inscrição será de R$ 65,00.

Vagas e salários

Para o cargo de Analista Bancário, o salário inicial é de R$ 3.788,16, composto por Vencimento do Cargo (R$ 2.577,32), adicional do piso salarial (R$ 263,80), e 1/3 de gratificação mensal (R$ 947,04).

Especialista Técnico em TI inicia com salário de R$ 6.556,92. Após três meses, recebe Adicional de Função, elevando para R$ 10.099,82.

Benefícios incluem auxílio-refeição (R$ 1.060,84), auxílio-alimentação (R$ 835,99), 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida em grupo, direitos previstos na CLT, e participação opcional em plano de previdência complementar.

