Uber encerra operação em cidade nos EUA; saiba motivo e entenda

Uma cidade nos Estados Unidos (EUA) aprovou uma legislação semelhante ao projeto de lei apresentado pelo governo federal ao Congresso no início deste mês para regular o trabalho dos motoristas de aplicativos.



Em resposta, a Uber anunciou na última quinta (14/03), que suspenderá suas operações na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota.

O conselho da cidade votou para exigir que os serviços de transporte por aplicativo aumentem os salários dos motoristas para o equivalente ao salário mínimo local de US$15,57 (R$ 77,76) por hora. Essa medida foi relatada pela Associated Press.

No caso da proposta de lei enviada ao Congresso brasileiro, o salário mínimo proposto é de R$ 32,09 por hora trabalhada.

OUTRO APLICATIVO



O Lyft, outro aplicativo de corridas não disponível no Brasil, seguiu a decisão da Uber e também interromperá suas operações em Minneapolis.

Em um comunicado, a empresa criticou a determinação como "profundamente falha", afirmando apoiar um padrão mínimo de ganhos para os motoristas, porém discordando do valor aprovado pelo conselho.

"Isso deve ser feito de forma justa, mantendo o serviço acessível para os passageiros", declarou o Lyft. "Essa ordem torna nossas operações insustentáveis, e como resultado, estamos encerrando as atividades em Minneapolis quando a lei entrar em vigor em 1º de maio."

Ambas as empresas se comprometeram a pressionar por legislação estadual que contradiga a ordem de Minneapolis, enquanto os republicanos na Câmara Estadual propuseram um projeto de lei na quinta-feira para impedir a regulamentação local dos serviços de transporte por aplicativo.

O conselho da cidade aprovou a medida pela primeira vez na semana anterior, com uma votação de 9 a 4, apesar da promessa do prefeito Jacob Frey de vetá-la.

A legislação exige que as empresas de transporte por aplicativo paguem aos motoristas pelo menos $1,40 por milha e $0,51 por minuto pelo tempo gasto transportando um passageiro — ou $5 por viagem, o que for maior — excluindo gorjetas.

Essa política se aplica apenas à parte da viagem realizada dentro de Minneapolis, no caso de uma viagem abrangendo mais de uma cidade.

Críticos do projeto de lei argumentam que os custos provavelmente serão repassados para todos os usuários, incluindo aqueles de baixa renda e pessoas com deficiência que dependem dos serviços de transporte por aplicativo.

"Os motoristas são seres humanos com famílias, e merecem salários mínimos dignos como todos os outros trabalhadores", afirmou Jamal Osman, membro do conselho e coautor da legislação, em um comunicado.

"A votação de hoje demonstrou ao Uber, Lyft e ao prefeito que o Conselho da Cidade de Minneapolis não tolerará a exploração da comunidade da África Oriental, ou qualquer comunidade, em busca de mão de obra barata", acrescentou Osman. "O conselho prioriza os trabalhadores em vez da ganância corporativa."

O governador democrata Tim Walz, que vetou um projeto de lei no ano passado que aumentaria o pagamento dos motoristas da Uber e Lyft, expressou preocupação devido à dependência de muitas pessoas desses serviços, incluindo pessoas com deficiência.

Ele observou que as empresas provavelmente desistiriam, "e não há nada para preencher essa lacuna". Walz expressou esperança de que a legislatura busque um compromisso que inclua salários justos para os motoristas e tente reverter a decisão das empresas de sair.

Por outro lado, cidades como Seattle e Nova York aprovaram políticas semelhantes nos últimos anos, aumentando os salários dos motoristas de aplicativos de transporte, e Uber e Lyft continuam operando nessas localidades.

BRASIL

O projeto em análise no Congresso, encaminhado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai além da instituição de um salário mínimo para os motoristas de aplicativos.

Ele estabelece uma jornada de trabalho padrão de 8 horas, que pode ser estendida para até 12 horas mediante acordo coletivo, e prevê reajustes anuais igual ou superiores ao aumento do salário mínimo.

Adicionalmente, o projeto autoriza os motoristas a trabalharem em mais de um aplicativo e estabelece diretrizes específicas para a suspensão dos trabalhadores pelas plataformas.

Uma das medidas mais significativas é a criação de sindicatos para representar tanto os motoristas quanto as empresas, garantindo uma estrutura de negociação coletiva.

Além disso, o projeto propõe a contribuição previdenciária, com 25% da renda bruta dos motoristas sendo destinados para este fim, enquanto as plataformas devem contribuir com 20%.

A Uber, em comunicado, expressou que "considera a proposta elaborada pelo Grupo de Trabalho Tripartite do governo federal como um importante avanço para uma regulamentação equilibrada do trabalho intermediado por plataformas".

A empresa também manifestou estar "disposta a contribuir com o diálogo e o entendimento que serão fundamentais nas próximas etapas até a implementação da nova legislação".

*Com informações do site Exame