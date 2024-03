Precatórios do Fundef: veja o que falta para repasse da terceira parcela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja o que falta para que professores e herdeiros recebam a terceira parcela dos precatórios do Fundef neste ano. Valor já está em contas do STF

Mesmo com a presença de informações sobre um acordo para realizar a quarta parcela dos precatórios do Fundef em Pernambuco, os trâmites da terceira parcela ainda ocorrem.

Como o valor previsto para este ano passou por uma antecipação junto aos demais precatórios pendentes pela União, tudo indica que o valor será pago antes do que ocorreu nos anos anteriores.

Veja o que falta para que o valor da terceira parcela dos precatórios do Fundef seja paga para os professores de Pernambuco.

TERCEIRA PARCELA PRECATÓRIOS DO FUNDEF

A partir do lançamento antecipado dos recursos dos precatórios do Fundef de Pernambuco, o valor de R$ 1.523.525.804,82 já está na conta do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para o dinheiro ficar disponível aos professores e herdeiros com direito ao benefício, é necessário que o STF repasse o valor dos precatórios do Fundef para conta de Pernambuco específica para educação.

No dia 05 de março, a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco enviou uma manifestação ao Supremo para que o valor dos precatórios do Fundef em Pernambuco seja enviado para o Governo de Pernambuco.

Com a Ação Cível Originária (ACO) nº 658 repassada para o ministro Flávio Dino, ainda é necessário que o magistrado assine a autorização de mudança para conta de Pernambuco em um despacho.

Em 2023, a PGE de Pernambuco apresentou a manifestação sobre o repasse dos precatórios do Fundef em 05 de junho. O despacho foi assinado em 19 de junho e o governo de Pernambuco pagou os recursos em agosto.

Caso siga o mesmo ritmo dentro do STF, é possível que o Supremo autorize o repasse dos precatórios do Fundef de Pernambuco ainda nesta semana, já que o intervalo de duas semanas do ano passado concluiu-se nesta terça (19).

Sobre o tempo logístico do Governo de Pernambuco, existe pressão por parte do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) para que a distribuição dos recursos seja mais ágil neste ano.

O governo Raquel Lyra (PSDB) utilizou a tabela de pagamentos atrasados dos precatórios do Fundef para definir a data de repasse da parcela em 2023.

Caso isso ocorra novamente, o pagamento poderá ser repassado segundo o calendário de pagamentos para parcelas atrasadas, apresentado pela Secretaria de Educação ao fim de janeiro. Veja as datas: