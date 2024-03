Greve de ônibus no Recife e novas paralisações não estão descartadas, diz sindicato dos rodoviários

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um protesto realizado por motoristas de ônibus está bloqueando ruas, avenidas e uma ponte no Centro do Recife, desde as 9h desta quinta-feira (21).

De acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Recife e da Região Metropolitana, a manifestação tem como motivação um atraso no pagamento da quinzena salarial.

De acordo com o sindicato, as empresas encarregadas das linhas de ônibus na Região Metropolitana do Recife, representadas pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE), teriam afirmado que não efetuarão o pagamento devido à ausência de garantia de subsídio por parte do Governo de Pernambuco.

Ao NE10, a entidade afirmou que outros atos semelhantes ao desta quinta-feira podem ser realizados nos próximos dias de maneira mais intensa, inclusive com assembleia para deliberar possível greve.

O sindicato também não descarta que haja paralisações nas garagens das empresas em breve.

EMPRESAS EXPLICAM ATRASO

Por meio de nota, a Urbana-PE disse que o pagamento do adiantamento salarial da primeira quinzena será pago no próximo dia 25 de março, por causa do cronograma previsto pelo governo para repasses dos subsídios.

A Urbana-PE diz ainda que 'lamenta a atitude das lideranças rodoviárias, que penaliza novamente a população e a economia da nossa região com paralisações ilegais'.

"Como é de conhecimento geral, o custeio do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife depende do aporte de subsídios por parte do governo do estado. Em função do cronograma previsto pelo governo para repasses desses subsídios, as empresas permissionárias de transporte por ônibus foram compelidas a ajustar o adiantamento salarial excepcionalmente neste mês de março, estendendo-o até a próxima segunda-feira (25/03). Essa medida foi comunicada aos colaboradores das empresas e ao Sindicato dos Rodoviários, em conformidade com a convenção coletiva da categoria. A Urbana-PE e as suas associadas reiteram o compromisso com os trabalhadores rodoviários de adotar todas as providências para efetuar os adiantamentos na data mais breve possível.

A Urbana-PE lamenta a atitude das lideranças rodoviárias, que penaliza novamente a população e a economia da nossa região com paralisações ilegais. Reiteramos que o Sindicato dos Rodoviários está ciente de que a convenção coletiva da categoria prevê a possibilidade de alteração do calendário de pagamento dos adiantamentos, assim como também sabe que a realização desses pagamentos depende dos aportes governamentais. A Urbana-PE pede a compreensão dos rodoviários e informa que não medirá esforços para normalizar a operação e garantir a continuidade da prestação de um serviço essencial à sociedade."

SINDICATO NÃO GOSTA DE RESPOSTA

A resposta da Urbana-PE diante da paralisação dos motoristas de ônibus do Grande Recife não agradou o presidente Sindicato dos Rodoviários, Aldo Lima.

Para o sindicalista, adiar o pagamento apenas para a próxima segunda (25) "é um absurdo".

"O atraso do pagamento da quinzena veio por parte de todas as empresas. A gente está em protesto para permitir que o salário saia ainda hoje (quinta). Pagar apenas na próxima segunda-feira é um absurdo", afirmou Lima.