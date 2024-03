Calendário Bolsa Família abril antecipado? Confira as datas de pagamento do próximo mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Beneficiários do Bolsa Família estão ansiosos pelas datas de pagamento de abril, já que o próximo lote está próximo. Enquanto recebem os pagamentos de março, muitos buscam informações sobre as próximas datas. Há expectativas de que alguns beneficiários possam receber valores mais altos no próximo mês.

Confira abaixo a lista das famílias afetadas pelas chuvas de janeiro que continuarão a receber o Bolsa Família de forma antecipada. No dia 15 de abril, independentemente do número do NIS, esses beneficiários receberão suas parcelas.

Cidades que terão antecipação do Bolsa Família

As cidades contempladas serão:

Amapá: Macapá



Ceará: Arneiroz, Canindé, Catunda, Caucaia, Cedro, Crateús, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Parambu, Pereiro, Tabuleiro do Norte e Tauá

Paraná: Antonina, Capitão Leônidas Marques, Chopinzinho, Guaratuba, Ivaiporã, Matinhos, Paranavaí, Pérola, Pontal do Paraná, Primeiro de Maio, Quedas do Iguaçu e São João do Ivaí.

Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, São José de Meriti, Queimados, Japeri, Miguel Pereira. Em São Paulo, recebem antecipadamente: Sorocaba, Embu-Guaçu e Socorro

Rio Grande do Sul: Cruzeiro do Sul, Erechim, Guaíba, Hulha Negra, Lagoa Bonita do Sul, Mata, Passa Sete, São Vicente do Sul, Torres e outras 62 localidades.

Sergipe: Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha e Tobias Barreto

Calendário Bolsa Família abril

NIS final 1: 17 de abril;



NIS final 2: 18 de abril;



NIS final 3: 19 de abril;



NIS final 4: 22 de abril;



NIS final 5: 23 de abril;



NIS final 6: 24 de abril;



NIS final 7: 25 de abril;



NIS final 8: 26 de abril;



NIS final 9: 29 de abril;



NIS final 0: 30 de abril .

Valor do Bolsa Família abril

Em abril, o valor do Bolsa Família será de no mínimo R$ 600 por parcela. Além disso, serão pagos valores adicionais da seguinte forma:

R$ 150 adicionais por criança de até 6 anos;



R$ 50 adicionais por pessoa de 7 a 18 anos, gestante ou lactante.

Pagamento do Vale-Gás

Na última distribuição, o Vale-Gás, concedido a cada dois meses junto com o Bolsa Família, beneficiou 5,5 milhões de pessoas, com um valor de R$ 102 por beneficiário. O montante é determinado com base em uma pesquisa que calcula o preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg.

Para se qualificar, as famílias devem ter renda per capita mensal inferior a R$ 706,00 e incluir um beneficiário do BPC ou ter uma vítima de violência doméstica entre seus membros.