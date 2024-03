Tabela PIS PASEP 2024: novos valores destinados para os nascidos em março; consulte o Calendário PIS PASEP Ano-Base 2022

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pagamento do abono salarial PIS-PASEP em 2024 sofreu alterações. As parcelas desses abonos serão liberadas com mudanças. A primeira mudança já está em vigor: o depósito para os nascidos em fevereiro ocorreu em março deste ano, diferente do ano anterior.

or. Os nascidos em março terão acesso às parcelas em abril. Além disso, há novidades na distribuição do PASEP:

os beneficiários do setor público receberão as parcelas conforme o mês de nascimento. Confira as novas datas de pagamento do PIS e PASEP com as mudanças já anunciadas.

Valores do PIS PASEP 2024

Outra mudança que pode ser observada por beneficiários é em relação ao pagamento dos valores do abono. No ano passado, o valor máximo era de R$ 1.320. Mas, em 2024, com o aumento do salário mínimo os contemplados pelo PIS PASEP podem receber até R$ 1.412.

Dsra maneria, o valor do PIS PASEP dividido por meses trabalhados ficou assim:

Tabela PIS PASEP Ano-Base 2022

1 mês trabalhado - R$ 117,67;



2 meses trabalhados - R$ 235,33;



3 meses trabalhados - R$ 353,00;



4 meses trabalhados - R$ 470,65;



5 meses trabalhados - R$ 588,32;



6 meses trabalhados - R$ 706,00;



7 meses trabalhados - R$ 823,66;



8 meses trabalhados - R$ 941,33;



9 meses trabalhados - R$ 1.059,00;



10 meses trabalhados - R$ 1.176,68;



11 meses trabalhados - R$ 1.294,34;



12 meses trabalhados - R$ 1.412,00.

PIS/Pasep: O que é? Quem tem direito? Como consultar? Quando será pago? Tem calendário?

Quem pode receber o PIS PASEP 2024?

Para receber tanto o PIS como o PASEP, o beneficiário deve atender aos seguintes requisitos:

Ter cadastro no PIS/Pasep por cinco anos e uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos em 2022.

Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica por pelo menos 30 dias consecutivos ou não, em 2022.

Os dados precisam ser informados corretamente na RAIS/eSocial pelo empregador para que os trabalhadores se qualifiquem.

Calendário PIS PASEP Ano-Base 2022