Prepare seu corpo para o verão: 9 dicas para colocar em prática agora

Com a proximidade do verão, o tempo tem esquentado cada vez mais. Faltam menos de três meses para a estação mais quente do ano, aproveite esse período para se preparar e chegar em dezembro com um corpo bonito e saudável.

A nutricionista clínica Tathielly Polezes, especialista em obesidade e emagrecimento e do hospital Vitória Apart, avisa que “a primavera é o momento ideal para ajustar a rotina e adotar hábitos que promovam uma vida mais saudável e um corpo mais ativo para aproveitar a estação mais quente do ano”.

Por essa razão, confira nove atitudes que você pode começar agora para garantir um corpo saudável e bonito no verão.

Aumente a ingestão de água

Beba pelo menos 2 litros de água por dia. A quantidade ideal pode variar de acordo com o peso de cada indivíduo, a recomendação são 35ml para cada quilo.

A hidratação adequada ajuda a acelerar o metabolismo, facilita a digestão, melhora a saúde da pele, auxilia na eliminação de toxinas e até ajuda na saciedade, evitando o consumo excessivo de alimentos.

Adote uma alimentação equilibrada e consistente

Uma alimentação equilibrada deve ser rica em alimentos naturais, como frutas, verduras, legumes, grãos integrais, gorduras saudáveis e proteínas magras, que fornecem os nutrientes necessários para o corpo funcionar de forma eficiente.

Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras trans devem ser evitados. Eles contribuem para o inchaço, ganho de peso e inflamação.

Além disso, dietas restritivas podem levar a carências nutricionais e ao efeito sanfona. O ideal é seguir uma abordagem alimentar sustentável e variada.

Inicie uma rotina de exercícios físicos

A prática regular de atividades físicas é essencial para a saúde física e mental. Escolha uma atividade que goste, seja corrida, musculação, dança, natação ou outra, e pratique de 3 a 5 vezes por semana.

O exercício ajuda a melhorar a capacidade cardiovascular, fortalece a musculatura, reduz o estresse, melhora o humor e auxilia no controle do peso.

Priorize um sono de qualidade

Um sono reparador, em média 8 horas por noite, é essencial para a recuperação do corpo e a regulação dos hormônios.

Para melhorar a qualidade do sono, crie uma rotina noturna, evite o uso de telas pelo menos uma hora antes de dormir, e crie um ambiente calmo e confortável no quarto, favorecendo o relaxamento.

Reduza o consumo de álcool

O álcool pode ser um grande vilão na busca por uma vida saudável, pois contribui para o aumento de calorias vazias e a inflamação do organismo.

Substitua as bebidas alcoólicas por opções mais saudáveis, como água com gás e rodelas de limão ou laranja, infusões de ervas ou chás gelados naturais. Isso ajuda a manter a hidratação, reduzir o consumo calórico e evitando os efeitos nocivos do álcool sobre o metabolismo.

Controle o estresse

O estresse crônico pode impactar diretamente a saúde física e mental, aumentando o risco de ganho de peso e outras condições.

Práticas como meditação, ioga, técnicas de respiração e mindfulness são excelentes para equilibrar corpo e mente, promover o bem-estar, reduzir a ansiedade e ajudar no controle de peso.

Invista em suplementação adequada

A suplementação pode ser uma aliada na manutenção da saúde, especialmente quando há deficiências nutricionais.

Suplementos como ômega-3 ajudam a combater inflamações, a vitamina D é importante para o sistema imunológico e os ossos, e os probióticos promovem uma flora intestinal saudável, o que impacta positivamente no metabolismo e na digestão.

Aumente o consumo de proteínas

As proteínas são essenciais para o crescimento e reparo muscular, além de promoverem a saciedade. Inclua boas fontes de proteína em todas as refeições, como ovos, carnes magras (frango, peixe, carne vermelha magra), leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico), e produtos lácteos.

Isso auxilia na manutenção e no ganho de massa magra, sendo importante tanto para quem deseja perder peso quanto para quem busca melhorar o desempenho físico.

Planeje as refeições

Planejar o cardápio da semana é uma estratégia eficaz para manter uma alimentação saudável e equilibrada. Ao organizar as refeições, você evita escolhas impulsivas e menos saudáveis, garantindo uma dieta rica em nutrientes.

Dedique um tempo para preparar suas refeições, fazer a lista de compras e cozinhar em casa. Dessa forma, você tem controle sobre os ingredientes e pode fazer escolhas mais conscientes, mantendo o foco nos seus objetivos de saúde e bem-estar.