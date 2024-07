Receita de lasanha de berinjela fit: deliciosa para um almoço saudável!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A lasanha de berinjela fit é uma excelente opção para quem deseja desfrutar de uma refeição saborosa e saudável sem comprometer a dieta.

Substituindo a massa tradicional pela berinjela, esse prato é baixo em calorias e carboidratos, além de ser rico em fibras e nutrientes essenciais.

Confira a receita completa e aproveite os benefícios dessa deliciosa lasanha fit!

Aprenda a melhor receita de lasanha de berinjela fit para o seu almoço

Benefícios da Lasanha de Berinjela Fit

Baixo Teor Calórico:

A berinjela é um alimento de baixo teor calórico, ideal para quem busca perder peso ou manter uma alimentação saudável.

Rica em Fibras:

As fibras presentes na berinjela ajudam na digestão, promovem a saciedade e auxiliam no controle do colesterol.

Fonte de Antioxidantes:

A berinjela contém antioxidantes, como as antocianinas, que ajudam a combater os radicais livres e prevenir doenças.

Vitaminas e Minerais:

Esse legume é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina K, além de minerais como potássio, magnésio e manganês.



Ingredientes da lasanha fit

2 berinjelas médias fatiadas no sentido do comprimento;



1 peito de frango cozido e desfiado (ou carne moída magra);



1 cebola picada;



2 dentes de alho picados;



1 lata de tomate pelado ou 4 tomates frescos picados;



1 colher de sopa de azeite de oliva;



Sal e pimenta a gosto;



Ervas frescas (manjericão, orégano, tomilho) a gosto;



200g de queijo cottage ou ricota (opcional);



200g de queijo muçarela light ralado;



50g de queijo parmesão ralado (opcional).

Modo de Preparo da lasanha fit

Pré-aqueça o forno a 180°C.



Fatie as berinjelas no sentido do comprimento, salpique sal e deixe descansar por 20 minutos para eliminar o excesso de água. Enxágue e seque com papel toalha.



Em uma frigideira antiaderente, grelhe as fatias de berinjela até ficarem levemente douradas. Reserve.



Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango desfiado (ou carne moída) e cozinhe por alguns minutos.

Acrescente os tomates pelados ou frescos, tempere com sal, pimenta e ervas a gosto. Deixe cozinhar até formar um molho espesso.



Em um refratário, faça camadas alternadas de berinjela grelhada, recheio de frango (ou carne moída), queijo cottage ou ricota (se estiver usando), e queijo muçarela ralado.

Repita as camadas até terminarem os ingredientes, finalizando com uma camada de queijo muçarela e, se desejar, queijo parmesão ralado por cima.



Leve a lasanha ao forno preaquecido e asse por cerca de 30 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e levemente dourado.



Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de servir. Acompanha bem uma salada verde ou legumes cozidos.

Dicas para Aproveitar Melhor a Lasanha de Berinjela Fit

Variar os Recheios:

Experimente variar o recheio da lasanha com outras opções magras, como carne de peru, atum ou legumes grelhados.

Molho de Tomate Caseiro:

Faça um molho de tomate caseiro para reduzir o teor de sódio e conservantes da receita.

Versão Vegetariana:

Para uma versão vegetariana, substitua a carne por uma mistura de cogumelos, espinafre e ricota.

Refeições Balanceadas:

Sirva a lasanha com uma porção de proteína magra e vegetais para uma refeição completa e equilibrada.

*Com informações de Blog Bonde.