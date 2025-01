Previsão do tempo: confira se vai chover nesta quinta-feira (30) no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A quinta-feira (30) promete um dia de clima instável na cidade do Recife, com pancadas de chuva de forma isolada no período da madrugada e primeiras horas da manhã com intensidade fraca, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).

O aviso publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na última terça-feira (28) encerra na manhã de quinta-feira, às 10h. O aviso indica perigo potencial, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h).

Previsão de chuvas e temperaturas

A temperatura mínima deve ficar em torno de 23°C, enquanto a máxima pode chegar a 32°C. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 50% e 195%, o que contribui para a sensação de abafamento.

O dia deve ser parcialmente nublado. Apesar disso, não há previsão de temporais ou eventos extremos para o período.

