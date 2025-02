Chuvas no Grande Recife causam caos no trânsito e impactam rotina nesta quarta-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A previsão meteorológica é de que as chuvas continuem ao longo do dia; autoridades orientam que a população fique em casa por segurança

A Região Metropolitana do Recife (RMR) enfrentou diversos transtornos na manhã desta quarta-feira (5) em decorrência das chuvas, com alagamentos, suspensão de aulas, fechamento de linha de metrô, desabamentos e até a morte de uma pessoa.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC), a previsão é que as chuvas continuem ao longo do dia. A Defesa Civil orienta que as pessoas permaneçam em casa.

Morte

O corpo de um jovem foi encontrado próximo ao Colégio Americano Batista, no bairro da Boa Vista. A Samu confirmou o óbito como suspeita de choque elétrico, mas até o momento a vítima não foi identificada.

Corpo de homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira nas proximidades do Colégio Americano Batista, no Recife - Reprodução/TV Jornal

Testemunhas relataram que o homem sofreu uma descarga elétrica enquanto tentava atravessar a calçada, que estava alagada. No entanto, a causa da morte ainda está sendo investigada.

Teto de policlínica desaba

Parte do teto da Policlínica José Carneiro Lins, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, desabou nesta manhã. Testemunhas relatam que o teto caiu em algumas salas e encheu o espaço de água.

Segundo a Prefeitura de Jaboatão, ninguém ficou ferido e o espaço foi fechado para avaliação de engenharia.

Trânsito caótico

A quarta-feira já começou com diversos pontos de alagamento nas ruas da RMR. Ao longo da manhã, com a intensificação das chuvas e com o pico de maré alta, a situação se tornou mais crítica.

Alagamento na General Polidoro com Caxangá - Elton Ponce / JC

Nas redes sociais, diversos vídeos circularam mostrando ruas alagadas, carros presos e pessoas com dificuldade de locomoção em calçadas.

Houve alagamentos nas principais vias do Recife, como as avenidas Mascarenhas de Moraes, Agamenon Magalhães e Caxangá.

Túnel do Pina fechado

O Túnel Josué de Castro, conhecido como Túnel da Via Mangue, localizado no barro do Pina, zona sul da capital, ficou alagado devido às chuvas e precisou ser interditado.

O túnel Josué de Castro, no Pina, foi interditado pela Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) - Reprodução/CTTU

O túnel, que conecta a Rua Manoel de Brito à Avenida Antônio de Góes, há anos enfrenta alagamentos severos em dias de chuva.

A interdição provocou grande transtorno na circulação de veículos, já que o túnel é a principal saída da zona sul da cidade.

Metrô paralisado

A Linha Centro do Metrô do Recife teve as atividades suspensas por volta das 9h20 devido ao alagamento da via.



A Companhia Brasileira de Trens (CBTU) informou que o volume de água sobre os trilhos poderia causar um curto-circuito generalizado, e por isso resolveu suspender a operação de todo o sistema.

A Linha Centro conecta o Centro do Recife à Camaragibe, na zona oeste da RMR. Diariamente, cerca de 150 mil pessoas utilizam a linha.





BR-408

As chuvas também alagaram a BR-408, no Km 94, em São Lourenço da Mata, na RMR. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a faixa direita da rodovia está completamente alagada.

Os veículos precisaram descias pela faixa da esquerda, no sentido Recife, o que provocou lentidão e maiores riscos no percurso.

Risco de inundação

A APAC informou que o Rio Duas Unas, que corta o município de Jaboatão de Guararapes, na RMR, atingiu a cota de alerta para inundação. A agência informa que o nível de alerta do rio é 230,00 cm, enquanto o nível de inundação é 330,00 cm.

O rio Duas Unas passa por bairros de Jaboatão, como Bulhões, Vila Rica, Santo Aleixo, Manassau e Vargem Fria.

Segundo a APAC, o município deve permanecer em atenção com a possibilidade de inundação.





Aulas suspensas

Diversas instituições de ensino da RMR suspenderam as aulas no turno da manhã devido aos riscos de deslocamento de alunos e funcionários em meio às chuvas intensas e alagamentos desta quartã.

As secretarias de Educação dos municípios do Recife e de Paulista decretaram a suspensão das aulas das respectivas redes municipais de ensino.

No ensino superior, as atividades foram suspensas nas universidades UFPE e UFRPE, além do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Satélite mostra monitoramento em tempo real das chuvas - Reprodução / Apac

Alerta de chuvas permanece

A previsão de chuvas continua em Pernambuco. A APAC renovou o alerta meteorológico para esta quarta-feira, que vai do litoral ao agreste do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) também emitiu um alerta vermelho de chuvas para região. Segundo o instituto, há grande perigo de chuvas intensas na região.

No Recife, Centro de Operações da prefeitura (COP) decretou alerta máximo, orientando que a população permaneça em caso.





Vórtice Ciclônico de Altos Níveis

De acordo com a APAC, as chuvas intensas registradas no último dia são causadas por um fenômeno meteorológico chamado de Vórtice Ciclônico de Altos Níveis.

O vórtice é um grande redemoinho de ventos que ocorre nos níveis mais altos da atmosfera, associado a um pulso na Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é uma faixa de nuvens e chuvas que circula próximo à linha do equador.

No Brasil, especialmente entre o Norte e o Nordeste, esse fenômeno pode causar períodos de chuvas intensas, principalmente entre fevereiro e maio.