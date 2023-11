EXCLUSIVO: saiba quantos milhões vai custar novo Parque Jardim do Poço, anunciado por João Campos em abril

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Parque Jardim do Poço ficará no bairro Poço da Panela

Sem alarde, a Prefeitura do Recife já escolheu a empresa para construção do novo Parque Jardim do Poço, no bairro Poço da Panela.

A empresa vai receber o valor de R$ 8.496.161,76 (oito milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e sessenta e um reais e setenta e seis centavos).

A licitação foi conduzida pela EMLURB.



A Prefeitura do Recife anunciou, em abril, a desapropriação de um terreno de 12 mil m² às margens da Avenida 17 de Agosto.

O local irá receber o Jardim do Poço, equipamento que irá garantir a preservação de 69% de área verde, além de quadras de esportes, pista de cooper, mobiliário infantil para a Primeira Infância, Parcão e espaço para idosos, além de uma Academia da Cidade.

As obras serão iniciadas no primeiro trimestre de 2024.