Audiência sobre aumento de pessoas em situação de rua em Boa Viagem hoje (19) na Câmara Municipal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

População em situação de rua no bairro de Boa Viagem é a segunda maior no Recife e primeira em áreas residenciais. Audiência na Câmara de Vereadores discutirá tema nesta terça (19)

Nesta terça-feira (19), no Plenarinho da Câmara Municipal do Recife, ocorrerá uma audiência pública sobre a elevação no número de pessoas em situação de rua no bairro de Boa Viagem.

O encontro, que ocorrerá às 14h, tem o objetivo de discutir políticas e soluções para população em situação de rua no bairro. A iniciativa da audiência é do vereador Paulo Muniz (Solidariedade).

Paulo Muniz afirma que o censo da Prefeitura do Recife com a Universidade Rural de Pernambuco (UFRPE) demonstra que Boa Viagem é o segundo maior barro com pessoas em situação de rua em toda cidade, e o maior de tipo residencial.

O objetivo é discutir o que tem sido realizado pela Prefeitura do Recife e pelo Governo do Estado sobre o assunto e possíveis soluções de melhora sobre o tema.

Entre os convidados para o evento estarão: