Governo Lula culpa gestão Bolsonaro por móveis perdidos e gasto de quase R$ 200 mil

Após a divulgação de que o governo Lula (PT) conseguiu encontrar os 261 bens que constavam como desaparecidos após a saída de Jair Bolsonaro (PL) do Palácio do Alvorada, a gestão de Luiz Inácio se pronunciou sobre o caso.

A fala do governo Lula manteve a posição de responsabilizar a gestão Bolsonaro por não organizar as informações de patrimônio do Palácio do Alvorada.

Com a repercussão sobre a descoberta dos móveis desaparecidos, Jair Bolsonaro falou no X, antigo Twitter, que Lula "incorreu em falsa comunicação de furto" ao responsabilizar sua gestão pelo sumiço dos itens.

GOVERNO LULA SOBRE MÓVEIS ENCONTRADOS

A partir dos comentários sobre a descoberta dos móveis perdidos, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) se manifestou sobre o tema.

Na noite da quarta-feira (20), a Secom de Lula emitiu uma nota no qual indica que a busca pelos itens perdidos mostrou um "descaso com onde estavam esses móveis, sendo necessário um esforço para localizá-los todos novamente".

A partir do aumento das críticas sobre o governo Lula, que usou o desaparecimento dos itens para gastar R$ 196 mil em novos itens, a Secom apresentou novos esclarecimentos.

No material, a Secretaria afirmou que a gestão Bolsonaro deixou parte dos itens "abandonados em depósitos externos ao Palácio da Alvorada e sem efetivo controle patrimonial".

Questionada pela Folha, fontes afirmaram que a maioria dos móveis estava em um depósito.

O órgão ainda declarou que a aquisição de novos móveis "foi imprescindível para recompor o ambiente do Palácio de acordo com seu projeto arquitetônico, e não são necessariamente de mesma natureza dos itens do relatório citado".

